Claudio Insegno, chi è l’attore e regista e fidanzata/ Vita privata top secret: l’amore è il cagnolino Burt

Chi è Claudio Insegno: tutto sulla carriera

Claudio Insegno, classe 1965, è un attore, regista e doppiatore ed è il fratello di Pino Insegno. Esattamente come quest’ultimo è stato rapito dal fuoco del mondo dello spettacolo scegliendo la strada della recitazione e trovando il successo in teatro recitando in commedie importanti come Rumori fuori scena di Michael Frayn e Rumors di Neil Simon e nello spettacolo Due comici in paradiso con Biagio Izzo. Da attore a regista il passo è breve e così dirige spettacoli teatrali come Il re di New York con Izzo e Antonella Elia, Risate al 23° piano e Fiori d’acciaio.

Anche la televisione, però, non resta indifferente al suo talento conducendo l’edizione estiva del programma pre-serale Luna Park, in onda su Rai Uno e dando lezioni di recitazione nella scuola di Amici di Maria De Filippi quando il talent prevedeva, tra gli allievi, anche la presenza di attori.

La vita privata di Claudio Insegno

Se della vita professionale di Claudio Insegno si sa davvero tanto, così non è per la vita privata. Non si sa, infatti, se sia sposato o fidanzato o se abbia dei figli. In compenso, oltre ad essere molto legato ai nipoti ovvero ai figli di Pino Insegno, ha un grandissimo amore, quello per il cagnolino Burt con cui si mostra spesso sui social.

In occasione del quarto compleanno di Burt, oltre a pubblicare una foto, Claudio Insegno gli ha dedicato anche delle parole ricche d’amore: “Oggi, 21 giugno 2022, questo essere unico e meraviglioso compie 4 anni. E lo ringrazio per tutto quello che mi sta regalando. Grazie a lui, la mia vita è ancora più bella. Grazie Burt, ti amo come non ho mai amato nessuno“, ha scritto.

