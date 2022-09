Claudio Lauretta, chi è la concorrente Tale e Quale Show 2022?/ Imiterà Fabio Concato?

Claudio Lauretta a Tale e Quale Show 2022: “mi piacerebbe imitare Fabio Concato”

Claudio Lauretta è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti e in partenza da venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1. Per il comico si tratta di una bella occasione, anche se in passato ha partecipato al varietà come giudice portando in scena le imitazioni di Vittorio Sgarbi e Platinette. Questa volta però Lauretta parteciperà come concorrente pronto a calarsi nei panni di personaggi del mondo dello spettacolo e dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “mi piacerebbe imitare Fabio Concato, la mia voce somiglia alla sua. Eviterei Fedez perché dovrei sottopormi a una dura sessione di trucco per tatuarmi tutto il corpo. Erano anni che inviavo i provini a Carlo, dopo l’esperienza come giudice imitatore…”.

Proprio Lauretta ha confessato di essersi proposto diverse volte come concorrente a Carlo Conti, ma solo quest’anno è riuscito a convincerlo entrando così nella rosa ufficiale del cast di Tale e Quale Show 2022.

Claudio Lauretta: “Intorno ai 14 anni ho iniziato a fare le prime imitazioni”

La passione di Claudio Lauretta per le imitazioni è iniziata molto presto. Intervistato da bysaramorandi.com ha raccontato: “intorno ai 14 anni ho iniziato a fare le prime imitazioni per gioco e e mi esibivo in qualche piccolo spettacolino per hobby, alle feste di paese in qualche festa privata quando hanno iniziato a chiamarmi e offrirmi i compensi in denaro e non solo più in cambio di pranzi o cene, ho capito che quella poteva essere la mia attività principale … “. Il comico ed imitatorie non nasconde di aver sempre sognato di vivere con questo mestiere anche se ha confessato: “per un certo periodo ho fatto sia il vetraio che il comico poi in seguito ho abbandonato l’attività artigianale per dedicarmi a tempo pieno allo spettacolo”.

Parlando poi di due delle sue imitazioni più amate, quelle di Vittorio Sgarbi e Platinette, ha detto: “sono entrambi due personaggi che adoro, generalmente imito meglio le persone che mi stanno simpatiche, Sia Vittorio che Mauro sono due personaggi schietti che non te le mandano a dire e al tempo stesso gentili e disponibili nella vita privata, hanno entrambi una grande cultura uno nell’arte e l’altro nella musica. Hanno accettato molto bene la mia imitazione”.

