Claudio Lauretta è Bobby Solo, Tale e Quale Show 2022/ Altro big dopo Vasco, ma c’è rischio caricatura

Claudio Lauretta ha fatto breccia nel cuore dei giurati a Tale e Quale Show 2022

Claudio Lauretta dovrà imitare Bobby Solo nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Per il comico si tratta di interpretare un altro big della musica nostrana, dopo le eccellenti performance nei panni di Renato Zero e Vasco Rossi. La scorsa settimana, infatti, il comico ha omaggiato il mitico Blasco e, come sempre, è riuscito a farsi onore e a riscuotere consensi. Questo nonostante una voce ed una fisicità completamente diversa dall’originale.

La sua esibizione, ad ogni modo, ha emozionato moltissimo il pubblico e la giuria di Tale e Quale Show 2022. Questo grazie anche alle sue doti interpretative di attore e alla capacità di imitare al meglio ogni personaggio. “E’ stato uguale, poi quando parla lo è ancora di più”, aveva detto entusiasta Panariello. Insomma Claudio Lauretta è riuscito a mettere tutti d’accordo.

Claudio Lauretta si trasforma in Bobby Solo: web fiducioso ma…

“Il talento di questo ragazzo lo conosco bene”, ha sottolineato Loretta Goggi durante la scorsa puntata. Strano, ma vero, pure Cristiano Malgioglio ha dato il suo beneplacito: “Lui è un imitatore meraviglioso, se l’è cavata abbastanza bene”. Questa sera, venerdì 4 novembre, la prova si presenta comunque piuttosto ardua. Per offrire una performance credibile nell’imitazione di Bobby Solo, Claudio Lauretta dovrà dimostrare tutta la sua versatilità, la capacità di immedesimarsi al meglio nel personaggio assegnatogli. Sui social e sul web c’è grande fiducia nel talento del comico. In molti credono che meriterebbe una classifica migliore, considerando soprattutto le ultime convincenti prove. Riuscirà a ripetersi con Bobby Solo?

