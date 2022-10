Claudio Lauretta è Renato Zero, Tale e Quale Show 2022/ Rischio caricatura

Tale e Quale Show 2022: Claudio Lauretta intepretrà Renato Zero, sembra facile ma…

Claudio Lauretta dovrà imitare Renato Zero nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 in onda su Rai 1 oggi, 21 ottobre. Un personaggio che in apparenza per un imitatore può essere facile da duplicare, ma bisogna fare attenzione a non presentare una caricatura, ma un’interpretazione molto vicina all’originale. Fisicamente Lauretta e Zero sono diversi, bisognerà lavorare molto sul trucco. Come accade ogni volta, non mancherà il confronto con Panariello che è la copia del cantautore romano. Per Lauretta sarà una settimana molto impegnativa, ma anche questa volta riuscirà a sorprendere il suo pubblico. La maggior parte del popolo social ha preferito Claudio Lauretta in altre performance rispetto all’ultima puntata in cui è stato Zucchero. Tutti concordi nel dire che il trucco era perfetto, ma in parecchi si sono accorti che l’imitatore era un po’ sotto tono. I follower più attenti hanno riscontrato Lauretta in difficoltà, quando al microfono c’era un problema tecnico. Con la sua professionalità è riuscito a superare anche questa impasse. Fisicamente somigliava a Zucchero, però come ha detto anche la giuria, la voce a tratti è stata calante e poi qualcuno ha rimproverato Claudio di muovere troppo le mani, cosa che Zucchero fa’ ma non sempre.

Ecco cosa è mancato a Claudio Lauretta

Nella terza puntata di Tale e Quale show Claudio Lauretta ha imitato Zucchero con il brano “Senza una donna”. La somiglianza c’era, il trucco era perfetto, è mancata la gestualità del cantante. Per quanto riguarda la voce, non è stata pessima, ma ci sono state diverse imperfezioni e talvolta qualche stonatura. Niente di rilevante perché nel complesso la performance è piaciuta anche se la giuria ha apprezzato di più le esibizioni precedenti di Pino Daniele e Renzo Arbore. Per un imitatore dovrebbe essere più semplice il compito di interpretare un personaggio, invece se non si presta attenzione si rischia di proporre un caricatura. Giorgio Panariello ha notato che a un certo punto la voce di Beppe Grillo ha preso il posto di quella di Zucchero, purtroppo è il rischio che corre chi fa di professione l’imitatore. Loretta Goggi ha trovato la performance un po’ lontana dall’originale, la voce di Zucchero doveva essere meno energetica e meno timbrata. Per Malgioglio è mancata la timbratura corposa tipica del cantante emiliano. Ha rilevato diverse stonature, nei movimenti c’era quasi. In conclusione per il giurato, più che uno zucchero, Lauretta è stato un dolcificante. Alla fine della puntata Claudio Lauretta ha totalizzato 46 punti classificandosi al settimo posto.

