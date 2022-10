Claudio Lauretta è Vasco Rossi, Tale e Quale Show 2022/ In cerca di riscossa

Claudio Lauretta è Vasco Rossi, Tale e Quale Show 2022: imitazione o caricatura? I rischi

Claudio Lauretta dovrà imitare Vasco Rossi nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Per il comico è una grande soddisfazione omaggiare un artista poliedrico come Vasco. La voce potrebbe essere riproposta come l’originale, qualche difficoltà potrebbero incontrarlo i truccatori, poiché la fisicità di Lauretta è lontana da quella di Blasco. Sicuramente la sua esibizione riuscirà ad emozionare e dovremmo aspettarci una standing ovation da parte del pubblico. Chissà se questa volta riuscirà a vincere la puntata, sarebbe il momento giusto per premiare il suo impegno. Il pubblico ha apprezzato molto l’esibizione di Lauretta nell’ultima puntata, molto vicino all’originale.

I follower gli riconoscono una grande bravura come imitatore e questa volta si meritava di vincere la puntata. Qualcuno ha notato un po’ di incertezza nella partenza, poi si è ripreso e con i gesti e la voce ha fatto un’imitazione esemplare. Un follower ha ritenuto la performance di Lauretta meglio dell’imitazione di Panariello che ne fa una macchietta. Claudio è un artista molto talentuoso, purtroppo viene spesso penalizzato dai voti della giuria come in questa occasione dove sarebbe dovuto essere più alto in classifica.

A Tale e Quale Show Claudio Lauretta è Renato Zero: solo applausi

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Claudio Lauretta ha interpretato Renato Zero con “Amico”. Non è stato un compito facile questa settimana, perché Lauretta doveva convincere Panariello prima di tutti. Con il suo coach Mezzancella si è divertito a imitare alcuni politici. Dalla Z di Zucchero è passato alla Z di Zero. La gestualità è riuscita molto bene, così il trucco e parrucco. È stato un Renato Zero con qualche chilo di troppo ma per quanto ha riguardato la voce, il comico ha riproposto il timbro dell’originale. Dopo la fine dell’esibizione c’è stata una standing ovation da parte del pubblico. Panariello ha suggerito a Lauretta di muoversi con il passo dieci e dieci per imitare al meglio la camminata di Renato. In alcuni momenti ha esagerato un po’.

Il cantante oggi è un po’ più tranquillo rispetto al passato. Loretta Goggi si è complimentata con il concorrente perchè ha temuto che nella tonalità alta avrebbe perso la voce di Renato, che invece ha centrato vocalmente. Avrebbe fatto qualche passettino più veloce, per il resto l’imitazione è riuscita bene. Per Malgioglio nella prima parte non ha sentito niente di Renato, nella seconda parte c’è stato qualcosa di più. Alla fine gli ha dato zero meno. A fine puntata Claudio Lauretta ha totalizzato 49 punti classificandosi al sesto posto.

