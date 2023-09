Claudio Lauretta/ “Fake Show? E’ un nuovo programma, devo dire grazie a Max Giusti”

Claudio Lauretta pronto per Fake Show, il nuovo programma dedicato agli imitatori di Rai2

Claudio Lauretta è tra gli ospiti fissi di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni, il nuovo show dedicato al mondo degli imitatori condotto da Max Giusti in prima serata su Rai2. Intervistato da panoramadinovi.it, l’imitatore ha rivelato come è nata la sua partecipazione al programma: “è un nuovo programma sulle imitazioni che vuole portare un pò di novità in questo campo. Le imitazioni per un certo periodo di tempo sono state lasciate nel cassetto per volere del direttore generale di Endemol Shine e del direttore di Rai2, grazie all’intuizione di Max Giusti ideatore e conduttore di questo programma, si è riportati in televisione finalmente un programma in cui si da lavoro agli imitatori”. L’imitatore ha poi raccontato come è nato l’invito al programma da Max Giusti: “siamo in contatto dagli anni ’90, siamo colleghi, ci stimiamo e lo ringrazio veramente per avermi dato questa possibilità. Durante questo programma ci saranno altri imitatori bravissimi. Chiaramente è arrivata la classifica telefonata”.

Poi l’imitatore ha ricordato la collaborazione con Max Giusti nel primo film “Nero bifamiliare” di Federico Zampaglione: “si un ruolo piccolo. Nel film ci siamo incontrati nell’ultima scena”.

Claudio Lauretta, le imitazioni più amate: da Sgarbi a Renzi

Ma come è nata la passione per il campo dell’arte e delle imitazioni? Intervistato da lagazzettadellospettacolo.it, Claudio Lauretta ha raccontato: “intorno ai 14 anni ho iniziato a fare le prime imitazioni per gioco e e mi esibivo in qualche piccolo spettacolino per hobby, alle feste di paese in qualche festa privata quando hanno iniziato a chiamarmi e offrirmi i compensi in denaro e non solo più in cambio di pranzi o cene, ho capito che quella poteva essere la mia attività principale … Scherzi a parte, ho sempre desiderato vivere di questo mestiere. Per un certo periodo confesso che ho fatto sia il vetraio che il comico poi in seguito ho abbandonato l’attività artigianale per dedicarmi a tempo pieno allo spettacolo”.

La fama e il successo arriva con le imitazioni di personaggi come Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi e Platinette che ha proposto anche nello show “Tale e Quale”. “Sono entrambi due personaggi che adoro, generalmente imito meglio le persone che mi stanno simpatiche, Sia Vittorio che Mauro sono due personaggi schietti che non te le mandano a dire e al tempo stesso gentili e disponibili nella vita privata, hanno entrambi una grande cultura uno nell’arte e l’altro nella musica” – ha detto l’imitatore che ha rivelato – “entrambi hanno accettato molto bene la mia imitazione”.

