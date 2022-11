Claudio Lauretta imita Claudio Villa a Tale e quale Show/ L’omaggio convincerà la giuria?

Claudio Lauretta sarà Claudio Villa a Tale e Quale show 2022

Claudio Lauretta nei panni di Claudio Villa nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2022, il varietà campione d’ascolti di Rai1. Dopo l’ottima performance che l’ha visto imitare Bobby Solo, il comico riuscirà a convincere ancora una volta la giuria? Questa volta sicuramente la prova è più difficile e complicata per l’attore e comico visto che dovrà omaggiare il reietto della musica italiana Claudio Villa. Una performance che arriva dopo quelle di Bobby Solo, Renato Zero e Vasco Rossi che tanto sono piaciute alla giuria, ma anche al pubblico riscuotendo ottimi consensi.

Durante l’ultima puntata di Tale e Quale show 2022, Lauretta ha portato sul palcoscenico il grandissimo Bobby Solo. Tante le prove durante la settimana che sono servite, visto che una volta arrivato sul palcoscenico si è presentato con una voce similissima all’originale.

L’ultima puntata di Tale e Quale show 2022 ha visto Claudio Lauretta tornare protagonista sul palco nelle vesti di Bobby Solo. Una performance degna di nota che ha incontrato il plauso della giuria composta da Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Proprio la giurata Loretta Goggi si è complimentata con l’attore dicendo: “è perfetto! Veramente è come è lui adesso, anche il modo di cantare un po’ più dolce, sfumato”. Ottimo giudizio anche da parte di Giorgio Panariello che ha precisato: “impressionante! Stasera hai proprio centrato il personaggio. E’ stato uguale, poi quando parla lo è ancora di più”.

L’ultima parola spetta a Cristiano Malgioglio che come sempre è il più tirato sui giudizi: “a me basta un solo aggettivo: piacevole”. Chissà che l’imitazione di Claudio Villa non possa stupirlo questa settimana!

