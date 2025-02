Claudio Lippi, chi è l’ex compagno di Luana Ravegnini: l’incontro a Il pranzo è servito

Luana Ravegnini vanta una lunga esperienza televisiva e, proprio sul piccolo schermo, ha anche avuto modo di collaborare più volte con il suo ex compagno Claudio Lippi. La conduttrice oggi è sentimentalmente legata al marito Renato Della Valle, sposato nel 2008 e dal cui amore è nata anche una figlia di nome Adele, ma in passato ha avuto una relazione con il suo storico collega, con il quale ha lavorato per diversi programmi del piccolo schermo.

Luana Ravegnini e l’ex compagno Claudio Lippi hanno lavorato inizialmente a Il pranzo è servito, nelle edizioni dal 1990 al 1992 da lui condotte, e successivamente per altri programmi. “Ai tempi, era molto in auge“, ha raccontato la conduttrice in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso anno, in riferimento all’incontro con Lippi: “Ero stata la sua valletta a Il pranzo è servito e fra noi non c’era mai stato nulla, ma quando andò a Tmc mi chiamò, andai a lavorare con lui a Milano e galeotta fu Milano. Siamo stati insieme sette anni“.

Luana Ravegnini e Claudio Lippi, perché finì: “Aspettative di vita diverse“

Luana Ravegnini e l’ex compagno Claudio Lippi vissero così una lunga storia d’amore durata circa 7 anni, poi conclusasi per volontà del conduttore, come raccontò lei stessa in quell’intervista: “Avevamo aspettative di vita diverse, lui aveva già una famiglia alle spalle, due figlie, io non avevo figli e lui decise che, per il mio bene, sarebbe stato meglio che ci separassimo, ma sui giornali uscì il contrario, che l’avevo lasciato io e che l’avevo fatto soffrire. Non ho mai voluto rettificare, mi dissi: pensassero quello che vogliono”.

Sono passati tanti anni dalla loro rottura e oggi conservano comunque un buon rapporto, come raccontato dalla conduttrice al settimanale Chi nel 2023: “Sono passati 23 anni, la vita va avanti: per me, per lui, per tutti. Ci siamo incontrati, per caso, qualche tempo fa e, a ridosso dell’esordio di Check Up, mi ha mandato un messaggio di in bocca al lupo“.