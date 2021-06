Claudio Lippi deluso:”Fuori dalla tv da 15 anni”/ Scartato per conduzione di un suo programma storico

Claudio Lippi è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Da anni protagonista della televisione italiana, il conduttore, nel salotto di Serena Bortone, è pronto a ripercorrere tutti i suoi successi soffermandosi sui tantissimi successi portati a casa nel corso degli anni. Tuttavia, dopo essere stato uno dei giudici delle prime edizioni di Tale e Quale show, da diverso tempo, Lippi non ha uno spazio tutto suo in tv. Pur essendo spesso presente sul piccolo schermo come opinionista ed ospite, Claudio Lippi, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, non ha nascosto la propria amarezza per non avere, da quindici anni, un programma tutto suo.

“Da quindici anni non ho un programma tutto mio. Il pubblico, che mi segue sempre con affetto, mi chiede spesso quando torno in tv. E io rispondo: “Quando mi verranno fatte delle proposte utili per dialogare con la gente comune”, ha detto il conduttore.

Il pranzo è servito tornerà in tv da fine giugno per fare compagnia al pubblico di Raiuno. Il programma è già stato condotto da Claudio Lippi dal 1990 al 1992, ma per la nuova edizione, la Rai ha scelto di puntare su Flavio Insinna che, dopo il successo ottenuto con L’eredità, farà compagnia al proprio pubblico anche nel primo pomeriggio. Al settimanale Nuovo Tv, Lippi, parlando della scelta della Rai di affidare la conduzione de Il pranzo è servito a Flavio Insinna, ha detto: “Gli faccio i miei più sinceri auguri, perché è un grande professionista e una persona di straordinaria umanità”. Sarà un’estate di riposo, dunque, quella che sta per iniziare?

