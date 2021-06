Claudio Lippi, l’infarto e i bypass/ “Quando il medico mi disse: stai morendo…”

Nel 1983 Claudio Lippi ha avuto un infarto. Recentemente, ospite di “Io e Te” il conduttore ha rivelato che diversi anni fa, mentre registrava un programma di Mediaset, ha avuto un malore nella notte e dopo un controllo del medico gli fu prescritto di sottoporsi a un elettrocardiogramma: “Io però ci andai dopo le fine delle registrazioni delle tre puntate”. Dopo gli esami “il medico che mi visitò si fece portare un bicchiere d’acqua, era per lui. Poi mi ha detto: ‘Stai morendo’…”, ha raccontato Lippi. Nonostante tutto, era riuscito a registrare tre puntate: “A volte riesce ad essere una medicina. Non condivido sempre lo slogan ‘The show must go on’, ma spesso è quello che succede”. Nel 2001, infatti, Claudio Lippi è stato operato al cuore con l’applicazione di tre bypass: “Ho rischiato di morire e da allora ho riscoperto la vita”, ha detto a Caterina Balivo su Rai 1.

Laura Belli e Lenni Lippi, ex compagna e figlia Claudio Lippi/ "Un padre disoccupato"

Claudio Lippi: il malore a Capodanno

A fine 2015 Claudio Lippi avrebbe dovuto condurre “L’anno che verrà”, il tradizionale show di Rai 1 della notte di Capodanno, al fianco di Amadeus e Rocco Papaleo. Ma un malore lo ha costretto a rinunciare alla conduzione e a restare ricoverato in ospedale per una settimana: “Dopo pranzo, alle 14, sono salito in camera. Mentre salivo ho avuto un problema respiratorio, non riuscivo a respirare. Ho vissuto momenti di paura e di panico… Ho 4 bypass, la cardiologa che è arrivata ha subito capito che era opportuno un monitoraggio perché c’era comunque stato uno scompenso. Confesso che stavolta ho avuto molta paura. Mi sono spaventato e ho finalmente smesso di fumare”, ha raccontato nel salotto domenicale di Barbara d’Urso dopo essere stato dimesso. Lippi ha aggiunto di non essersi sentito male per un colpo di freddo ma per una serie di episodi e situazioni “che hanno creato sofferenze e hanno portato a quello che è successo il 31 dicembre“.

LEGGI ANCHE:

Claudio Lippi/ "La prova del cuoco? Perplesso per la sua chiusura"Claudio Lippi/ “Rai malmessa, mi richiamerà: un errore chiudere La Prova del Cuoco”

© RIPRODUZIONE RISERVATA