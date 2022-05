Claudio Lippi/ “Mi emoziono ripensando ai miei esordi: Corrado, Mike e Vianello…”

Claudio Lippi si racconta a Da noi a ruota libera

Claudio Lippi è stato accolto oggi a Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini. Con la sua consueta ironia si è raccontato al pubblico di Rai1. Lippi ha esordito cantando: “Il mio grosso problema è la sensibilità. Mi emoziona perché questo è stato un momento felicissimo della mia carriera”, ha commentato riascoltando la canzone cantata da un giovanissimo Claudio. “Io avevo l’esigenza fisica di esprimermi cantando. Ovviamente non ho alcun talento, ho scritto solo un testo ma mi ha fatto schifo”, ha commentato.

Dopo la parentesi musicale si è ritrovato a vendere birra. “Nel 1972 capì che era iniziata un’epoca in cui non potevo starci, ovvero quella dei cantautori”, ha ammesso. Per questo aveva immaginato un futuro frustrante, quindi “mio padre portò un marchio tedesco ed andavo a vendere la birra però avendo avuto circa 8 anni di riconoscimenti sul piano musicale ero riconoscibile, quindi ovunque entrassi mi riconoscevano e non credendomi non ho venduto alcuna birra”.

Claudio Lippi e la sua personale “ruota”

A far girare la ruota di Claudio Lippi ci ha pensato Corrado: “Per me è stato qualcosa di irripetibile. Sono spariti tanti maestri”, ha commentato. “Lui è uno di quelli che mi ha più gratificato. Mi ha sempre voluto finché non mi cedette lo scettro de Il pranzo è servito”, ha aggiunto.

“Tolto Mike che è un fenomeno abnorme, un alieno, Raimondo Vianello non sempre era capito”, ha spiegato parlando di altri suoi due maestri, ovvero Mike Bongiorno e Vianello. “Raimondo era innanzitutto un gran signore, come lo era Sandra”, ha ricordato. La sua ruota è girata grazie a questi nomi molto importanti, ma quali sono i suoi difetti? “Ne ho tantissimi, al terzo posto credo la buonafede. Ho preso molti calci in bocca per fiducia nel prossimo. Quella essenziale è che non riesco a sopportare le ingiustizie in qualunque ambiente”. Per questo un fenomeno come il femminicidio a suo dire è fin troppo discusso ma c’è poca azione concreta. “E’ un argomento che dovrebbe essere primario”, ha aggiunto. La figlia Federica ha svelato qual è il suo peggior difetto: “l’essere pignolo”.

