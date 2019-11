Claudio Lippi/ “Mia moglie Kerima ha perdonato il mio tradimento” (S’è fatta notte)

Anche Claudio Lippi sarà ospite di S’è fatta notte, dopo avere raccontato, tra le pagine di Grand Hotel, di essere felice dopo tanto tempo. “Sono tornato alla grande in Tv con “La Prova del cuoco”, un programma divertente, non volgare, in cui lavoro accanto a una grande professionista come Elisa Isoardi, con la quale nel 2012 avevo già condiviso la conduzione del talent show di canto “Punto su di te!”. Ma la gioia più grande riguarda i miei affetti. A 74 anni sono riuscito a riunire la mia famiglia e le assicuro: sentire il “calore della casa” è la sensazione più bella della vita”, confida. Parole di stima per l’ex fidanzata di Matteo Salvini: “Le voglio bene come a una nipote. Insieme formiamo una bella squadra, affiatata. un bel modo per festeggiare i miei cinquantacinque anni di carriera”. E così, raccontando proprio i suoi successi, svela quando è avvenuto il “crollo”: “Mentre risalivo la china da una parte, la mia vita privata andava a rotoli dall’altra”.

Claudio Lippi, tutto sulla sua vita privata

Dopo essere diventato padre di Lenny, avuta dall’attrice Laura Belli, qualcosa è cambiato in Claudio Lippi: “Era il 1975, avevo trent’anni, e non mi rendevo conto che essere padre era un impegno importante. Così, quando Laura e io ci separammo, sparii anche dalla vita di mia figlia. Non l’ho vista per anni ed è stato uno degli errori più grandi della mia vita. Ma quella non fu l’unica scelta sbagliata: a metà degli anni Ottanta, subito dopo la morte di mio padre, mi feci prendere dall’ansia di non avere ancora costruito una famiglia e così mi sposai con la mia ragazza di allora, Claudia. Durò sei mesi. Dopodiché decisi che non mi sarei mai più impegnato con una donna. Ma poi conobbi Kerima e… fu un colpo di fulmine”.

“La gioia più grande? Diventare nonno!”

Kerima era la maestra di tennis di Claudio Lippi: “Ci sposammo nel 1989, un anno dopo la nascita di nostra figlia Federica. Kerima era ed è ancora oggi una donna eccezionale. Non le è mai interessato nulla della fama, del successo. I suoi valori sono molto più profondi: lei crede fermamente nell’amore, nella famiglia. Mi ha sposato quando lavoravo ancora nelle Tv locali e mi ha accompagnato fino al successo. arrivato nel 1990, quando il grande Corrado mi volle come suo erede a “Il pranzo è servito”. Fui io a rovinare la nostra favola d’amore… Nel 1992 arrivò a ‘Il pranzo è servito’ una nuova valletta. Luana Ravegnini, che aveva 23 anni meno di me. Me ne Innamorai follemente e lasciai mia moglie e mia figlia Federica per andare a vivere con lei”. Nel 1997 la storia con Luana terminò e “Tornai da mia moglie Kerima, da cui avevo divorziato nel ’94, e lei mi perdonò: mi riprese a casa con lei e con nostra figlia. Sette anni fa ho avuto anche la grande gioia di diventare nonno di una splendida bimba che si chiama Mya Summer”.



