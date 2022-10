Claudio Lippi sempre insieme alla moglie Kerima / “Amato più di quanto meritassi”

Claudio Lippi ama la moglie Kerima e adora la nipotina Mya Summer

Claudio Lippi si racconta a 360° al settimanale ‘Nuovo’. Durante la sua intervista parla dell’amore per la moglie Kerima e per la nipote Mya Summer. Claudio Lippi, a 77 anni, ama essere chiamato nonno e si sente un po’ bambino per la meraviglia che prova per tutto ciò che lo circonda. “Credo di essere stato amato più di quanto abbia avuto occasione di amare – afferma Claudio Lippi al settimanale ‘Nuovo’ -. E sono grato alle quattro donne che mi hanno concesso di godere della loro presenza, ma soprattutto a mia moglie Kerima”. Il primo matrimonio fra i due fu nel 1989, poi il secondo nel 2000. Una seconda possibilità che entrambi hanno sfruttato al meglio, con la bellissima nipotina Mya Summer, 9 anni, che adorano. E Claudio Lippi si trova perfettamente a suo agio nel ruolo di nonno: “Non capisco le persone che non amano farsi chiamare nonno – spiega sempre Claudio Lippi -. Secondo me hanno delle forti carenze affettive. Ai nonni dovrebbe essere dato un riconoscimento per la loro capacità di raccontare parte della storia”. Un amore, quello per la piccola Mya, nata dalla figlia Federica, che gli suscita anche delle preoccupazioni in vista di un futuro non semplice per i giovani. Lippi si augura che lei possa sognare di fare quello che vuole. Proprio come lui.

A 77 anni Claudio Lippi sogna il ritorno a Sanremo

E a proposito di sogni, Claudio, come se stesse vivendo una seconda giovinezza spiega sempre nell’intervista al settimanale ‘Nuovo’ che sta lavorando ad un serie di nuove canzoni. Lui, che ha debuttato come cantante, desidera adesso tornare sul palco più importante della musica italiana: quello di Sanremo. Dopo una carriera fatta di tanti successi, in compagnia di personaggi del calibro di Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Corrado e tanti altri. “Sto lavorando con un gruppo di autori molto bravi che mi stanno cucendo addosso una serie di bellissime canzoni – racconta ancora Claudio Lippi -. Dopo 58 anni di carriera vorrei ritornare a cantare, proprio come quando ho mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo”. Claudio festeggia così l’importante traguardo di essere felice e realizzato. “Ho sempre pensato di vivere ogni giorno come fosse l’ultimo, perché finché c’è vita c’è speranza”.

