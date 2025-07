Claudio Lotito è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli: lo stesso presidente della Lazio ha rassicurato tutti parlando di semplici accertamenti.

CLAUDIO LOTITO RICOVERATO: STA BENE

Claudio Lotito ricoverato d’urgenza: aspettavamo che arrivasse una notizia in merito perché ancora si sapeva ben poco, ed è stato il presidente della Lazio a tranquillizzare tutti utilizzando la sua tipica ironia. Una dichiarazione raccolta da La Presse, che ha smentito l’ipotesi del malore: “Nessun malore, sono andato per accertamenti” ha detto Lotito, prima di parlare di “maledizioni che mi mandano, purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?”. Insomma, sembra che Lotito stia bene: nulla di grave per il presidente della Lazio.

Calciomercato Lazio/ Lotito ci prova per Chiesa. Ipotesi di prestito per Vitor Roque (6 agosto 2024)

Assolutamente meglio così, sperando naturalmente che il patron biancoceleste non abbia semplicemente voluto sdrammatizzare ma abbia commentato quella che è davvero la realtà dei fatti. In attesa di ulteriori conferme, tiriamo un sospiro di sollievo: Claudio Lotito è stato sì ricoverato, ma sembra stare realmente bene ed è bello poterlo scrivere. (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Lazio/ Claudio Lotito: "Mercato? Non è finito". Tentativo per James Rodriguez (30 luglio 2024)

CLAUDIO LOTITO RICOVERATO PER UN MALORE

Claudio Lotito è stato ricoverato oggi a causa di un malore: il presidente della Lazio è stato trasportato di urgenza al Policlinico Gemelli per gli accertamenti del caso. Diciamo subito che al momento non ci sono notizie in merito.

L’aggiornamento che ha dato la Gazzetta dello Sport indica soltanto che, appunto, Claudio Lotito è stato vittima di un malore ed è stato costretto al ricovero.

Parrebbe una cosa urgente, da quanto trapelato, ma non possiamo fornire altre informazioni: la speranza naturalmente è che si tratti di qualcosa di poco serio.

Claudio Lotito, scontro con un giornalista/ Video: “Da oggi linea sulla comunicazione ancora più dura”

Magari appunto un piccolo mancamento che in questi casi porta necessariamente al ricovero, appunto per valutare se ci possano essere complicazioni, ma questo lo sapremo in seguito.

CLAUDIO LOTITO RICOVERATO: IL PRECEDENTE DI JOE BARONE

Poco più di un anno fa, parlando di dirigenti del calcio italiano, abbiamo purtroppo vissuto la morte di Joe Barone, che era stato portato in ospedale a seguito di un malore e non ce l’aveva fatta; il mondo del calcio lo piange ancora e nell’occasione era stata rinviata la partita che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare contro l’Atalanta.

Per Lotito in questo esatto momento non possiamo garantire troppo, anzi ben poco: non sono trapelate notizie in merito alla salute del presidente della Lazio, possiamo solo sperare che Claudio Lotito stia bene o che comunque riesca a superare questo momento, intanto ci stringiamo a lui, ai familiari e a tutto il mondo della Lazio, vedremo poi se arriverà qualche aggiornamento in merito.