Claudio Mandia, 18enne morto a New York/ Genitori accusano: “Soprusi nel campus”

Claudio Mandia, studente diciottenne trovato morto nella mattinata di venerdì 18 febbraio 2022 presso il liceo internazionale ER Academy di Tarrytown, situato a Nord della Grande Mela. Le circostanze del decesso non sono ancora state chiarite, ma la famiglia del ragazzo sottolinea che non si è trattato di un malore, come era emerso dalle primissime ipotesi formulate in un primo momento. Il “Corriere della Sera” sottolinea come si sia parlato di una presunta festa con gli amici per il raggiungimento della maggiore età, ma gli avvocati americani dei genitori della vittima negano: a loro avviso la dipartita di Claudio sarebbe legata a un abuso di droghe o di alcol e lasciano intendere che “qualcosa di molto sinistro è accaduto nel campus”, puntando poi il dito contro l’amministrazione della ER Academy, rea di “aver sottoposto Claudio ad un trattamento inimmaginabile”.

I legali non hanno fornito precisazioni ulteriori, aggiungendo tuttavia che “un’indagine approfondita e verranno intraprese le opportune azioni giudiziarie”. Il Corriere evidenzia poi che “Claudio non è stato trovato morto nella sua stanza. L’autopsia, già effettuata, dovrebbe chiarire le cause della morte che potrebbe essere stata dovuta a qualche rito cameratesco o gioco estremo praticato dagli studenti nel campus”.

CLAUDIO MANDIA: I FUNERALI SARANNO CELEBRATI A BATTIPAGLIA

La storia di Claudio Mandia, purtroppo non a lieto fine, ha commosso il web e non solo. Lo studente era approdato a New York un anno fa, dopo aver frequentato il liceo scientifico “Medi” di Battipaglia. Aveva il sogno di conseguire la laurea in Economia in un college americano prima di avviare una carriera manageriale. Frequentava, scrive il CorSera, “una boarding school esclusiva: 450 studenti che pagano una retta di 62 mila dollari a un istituto con sedi a New York, a Pasadena, in California, e in Gran Bretagna. La ER Academy, nel cui campus sabato studenti e docenti hanno ricordato il ragazzo scomparso, vanta iscrizioni di alunni provenienti da 75 Paesi”.

Ora si sta organizzando il rientro nel nostro Paese della salma di Claudio Mandia, che il consolato italiano di New York sta cercando di far partire il più presto possibile. Le esequie si terranno a Battipaglia, città dove la famiglia Mandia è molto conosciuta. Il sindaco, Cecilia Francese, ha commentato: “È un dramma per tutta la città. Lo ricordano in tanti come un ragazzo solare e vivace. Aveva una vita davanti e tante belle prospettive: dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo”.



