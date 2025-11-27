A Chi l'ha visto il dramma di Claudio Mandia, il povero ragazzo che si è suicidato in una scuola di New York dopo aver dato molti segnali

Durante la puntata di ieri di Chi l’ha visto si è trattato il caso terribile del povero Claudio Mandia, un ragazzo quasi 18enne che si è tolto la vita mentre stava studiando presso la EF Academy, una scuola molto prestigiosa americana, con sede vicino a New York. Claudio sognava da tempo di andare a studiare nella Grande Mela ma non si sarebbe mai immaginato che quel sogno si sarebbe tramutato presto in un incubo. Ma cosa è successo? La famiglia accusa una mancanza di sensibilità nei confronti della scuola, ma soprattutto una mancanza di comunicazione.

Emanuela Orlandi/ Cosa si nasconde dietro il Montaggio delle attrazioni? Quell'appunto sul suo diario...

Di fatto la EF Academy è un istituto piuttosto rigido per quanto riguarda le regole da rispettare, la disciplina, e ogni qual volta gli studenti sgarrano rispetto al regolamento interno, vengono raggiunti da un provvedimento disciplinare e subiscono un processo interno. Claudio Mandia aveva sgarrato un po’ troppo secondo la scuola; di conseguenza era stato messo di fatto in isolamento, una stanza piuttosto asettica che si affacciava su un cortile vuoto: fu proprio lì che si tolse la vita con un lenzuolo.

Claudio Mandia, studente morto suicida a New York/ Il padre: "Minacciava di uccidersi, ma nessuno ci avvisò"

Eppure Claudio Mandia aveva manifestato più volte, prima di quel tragico gesto, la sua insofferenza, confessando al professore italiano i suoi istinti suicidi, ma questo suo grido è rimasto inascoltato e soprattutto la scuola non ha informato la famiglia. Ecco perché oggi papà Mauro, la moglie Elisabetta ma anche l’altra figlia, Martina, stanno lottando per avere giustizia e per fare in modo che quanto accaduto al povero Claudio Mandia non avvenga mai più.

CLAUDIO MANDIA, IL RACCONTO DI MARTINA

“Claudio è una persona che si fa volere bene – le parole di Martina, che lo descrive come se fosse ancora fra noi – anche solo il modo in cui ti dice una cosa ti entra nel cuore, era una calamita che ti attraversa, era bello, con la giusta parlantina, ti sapeva prendere e una volta che una persona ti entra nel cuore non esce più”. Quindi ha ricordato l’ultimo periodo del fratello: “Nell’ultimo anno io vedevo che non stava benissimo, provavo anche a parlargli (anche lei frequentava la EF Academy, ndr) ma lui diceva che stava bene, perché lui era il tipo ‘ti aiuto in qualsiasi modo ma se ho qualcosa io tu non ti devi preoccupare’”.

Liliana Resinovich: tutto il caso dall'inizio/ Le ultime novità: si torna a parlare di suicidio?

Quando poi è stato messo in isolamento: “La responsabile mi ha detto che avrei potuto vederlo ma la porta doveva rimanere aperta, lui dentro e io fuori, non sono potuta entrare dentro, ero in questo corridoio, volevo entrare ma avevo troppa paura, avrei potuto dargli un abbraccio perché forse era quello di cui aveva bisogno in quel momento, gli ho chiesto come stesse e lui ha abbassato lo sguardo e mi disse che non stava bene, è l’ultimo ricordo che ho di lui”.

E ancora: “Mi hanno detto: ‘Tu devi rimanere fuori e lui dentro’, e io ero così tanto terrorizzata che potessero fargli altro e che avrei peggiorato la situazione; ho pensato che tanto fra un paio di giorni mamma e papà arrivano, festeggiamo il 18esimo, avrò tempo”, visto che i genitori dovevano arrivare dall’Italia per festeggiare appunto il 18esimo compleanno.

Quando Claudio si è suicidato, Martina è stata chiusa di fatto in una stanza, isolata: “Sono stata a livello di ansia, disperazione, non sapevo niente, chiedevo di portarmi da mio fratello, di farmi sapere qualcosa di mio fratello, ma non mi rispondevano”. Quindi ha ricevuto la notizia scioccante dalla sua famiglia: “Mi viene detto che a Claudio era successa una cosa bruttissima e mi è caduto il mondo addosso, non ci credevo all’inizio ma poi ho scoperto che fosse vero. È una cosa che ha devastato i ragazzi, sono state sospese le lezioni per un paio di giorni, è stata una bomba che ha colpito tutti”.

CLAUDIO MANDIA, IL PADRE: “MIO FIGLIO ERA CONTENTISSIMO…”

Chi l’ha visto ha parlato anche con Mauro, il papà di Claudio, che ha ricordato: “Claudio era contentissimo, amava New York e gli Stati Uniti, si comprò un poster di New York che è ancora in camera sua che è enorme, fu lui a voler andare a New York ma uno dei motivi principali per cui scegliemmo questa scuola era perché aveva una residenza e quindi ci diede sicurezza, la parola più importante per noi era proprio la sicurezza”.

E ancora: “Abbiamo partecipato a una serie di incontri, videochiamate che ci spiegavano quanto erano bravi, loro si sarebbero sostituiti a noi, fatti carico della responsabilità genitoriale, noi avevamo un riferimento con cui ci interfacciavamo settimana in settimana: era la tutor del ragazzo”. Quindi ha proseguito: “Lui era un leader del gruppo, un capo popolo, un ragazzino garbatissimo. Era anche un ragazzo vivace ed era stato scoperto in camera con la fidanzata e fu sottoposto a un procedimento disciplinare e a un processo. In quella circostanza fu mandato a studiare a casa online come provvedimento”.

CLAUDIO MANDIA, IL PADRE RACCONTA COSA E’ ACCADUTO

Una volta tornato a scuola, Claudio ha subito un altro processo per essersi presentato in ritardo alla lezione: “Il rischio che potessero espellerlo era reale e quindi Claudio parla con i membri dello staff, con i professori, ma questo lo abbiamo scoperto solo dopo e abbiamo scoperto che lui dice che se fosse stato espulso sarebbe stata la rovina del suo futuro e si sarebbe tolto la vita”.

Il 9 febbraio del 2021 il prof d’italiano scrive a psicologa, educatori e infermiera: “Claudio è preoccupato di essere espulso ed ha espresso pensieri suicidari, mi ha detto che ha lamette da rasoio nella stanza”. Il padre denuncia che: “Non è stata fatta alcuna verifica, non è stato preso alcun provvedimento che da regolamento di EF Academy è previsto”.

Si scopre inoltre che Claudio aveva salvato la vita a un suo compagno nei mesi precedenti; anche lui era stato espulso e questa cosa l’aveva molto scosso. Il papà di Claudi Mandia sottolinea: “È un senso di ingiustizia forte e anche per questa ragione sin dall’inizio abbiamo voluto che quello che è accaduto a Claudio non accada più, sono 197 settimane di durissimo lavoro, tutti coloro che fanno impresa sono abituati a ragionare in termini di settimane, il lavoro è stato incessante e mia moglie Elisabetta mi ha aiutato tantissimo”.

CLAUDIO MANDIA, IL PADRE: “CI RIVEDREMO PRESTO”

Il racconto del padre continua: “Il 5 febbraio si riunisce la commissione disciplinare e si ritorna al processo e lui continua a ripetere che si sarebbe tolto la vita se fosse stato espulso. Quando quella settimana abbiamo parlato con lo staff e qualche prof, tutto questo non è venuto fuori; se avessi avuto il sospetto mi sarei andato a riprendere mio figlio di corsa”. Alla fine Claudio, in isolamento, dopo aver chiesto aiuto più volte e dopo essere stato lasciato solo, persino con poco cibo, si farà passare una cassetta degli attrezzi dai compagni – forse con una scusa – durante un momento di socialità, e modificando poi le sbarre si toglierà la vita.

“Noi abbiamo sottoposto le nostre istanze, attendiamo giudizio, esprimiamo quello che non è un punto di vista ma sono prove documentali al vaglio della corte e ci sono delle responsabilità ben precise”.

“Non ci sono più parole. Noi andremo avanti e abbiamo fiducia, anche se siamo in un paese straniero: adesso spetta al giudice decidere, parliamo sempre di un processo civile, di un risarcimento, saremo lì a difendere le nostre ragioni per avere giustizia con massima trasparenza e serietà. Ci rivedremo presto”, ha concluso il papà di Claudio Mandia.