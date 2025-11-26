Suicidio Claudio Mandia, il padre del ragazzo morto a New York dopo una punizione a scuola porta nuove testimonianze a Chi l'ha visto?

Il caso di Claudio Mandia torna a Chi l’ha visto?, con inedite testimonianze dei genitori dello studente italiano, che nel 2022 poco prima di compiere 18 anni si suicidò a New York dopo essere stato espulso dalla prestigiosa scuola che frequentava, per aver copiato un compito. Il padre, che sarà presente in studio, ha anticipato di aver raccolto nuove prove e documenti, che potrebbero contribuire finalmente a stabilire quelle responsabilità di chi poteva salvarlo ma non è intervenuto.

Anche altri studenti della stessa classe infatti avevano affermato che la tragedia poteva essere evitata se solo i rappresentanti della EF Academy avessero allentato un minimo le misure restrittive alle quali avevano costretto il ragazzo, che dopo alcuni giorni di punizione e senza neanche avere accesso al cibo, aveva già minacciato di uccidersi.

Tuttavia questo particolare non venne mai rivelato alla famiglia, che ignara delle reali condizioni del figlio, si era recata negli Stati Uniti per andarlo a visitare il giorno del suo compleanno, per poi scoprire che invece era morto. Ora il papà di Claudio, che da anni si sta battendo per ottenere giustizia, torna proprio su questo particolare dicendo di voler andare a fondo nella questione dei comportamenti di insegnanti e coordinatori.

Claudio Mandia, studente morto suicida dopo una punizione a scuola, il padre: “Insegnanti avrebbero potuto salvarlo”

Il suicidio di Claudio Mandia, lo studente che si è tolto la vita a causa di una punizione imposta dalla scuola americana che frequentava a New York, poteva essere prevenuto. Questa la teoria che ha fatto scattare la denuncia da parte dei genitori del ragazzo, che grazie ad alcune testimonianze e documenti raccolti nel corso degli anni stanno cercando di andare a fondo alla questione per individuare i responsabili. Secondo quanto affermato dal padre, gli insegnanti sarebbero stati pienamente consapevoli della fragilità psicologica di Claudio, ma nonostante questo avrebbero deciso di esporlo al rischio, obbligandolo a condizioni di disagio, chiuso in una stanza senza poter neanche mangiare.

Una situazione che è stata confermata anche dai compagni di classe, che hanno anche raccontato che il 17enne aveva provato più volte a chiedere aiuto, minacciando di uccidersi, ma nessuno è intervenuto. Un trattamento che era stato mostrato anche alla famiglia durante una videochiamata e che aveva spinto la madre a lanciare un appello all’istituto per cercare di fare uscire il figlio da quell’inferno che stava vivendo senza però ottenere nulla.