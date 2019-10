Claudio Marchisio si ritira, conferenza stampa/ Diretta video streaming: info e orari

Claudio Marchisio dice basta con il calcio giocato: oggi, mercoledì 3 ottobre 2019, in programma la conferenza stampa all’Allianz Stadium dove il Principino darà annuncio del suo ritiro. Nato e cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il centrocampista ha trascorso 25 anni in bianconero, esclusa la parentesi della stagione 2007-2008 in prestito all’Empoli: 294 presenze e 33 reti, prestazioni di qualità e di cuore che hanno fatto innamorare i tifosi della Vecchia Signora. Colpito da numerosi problemi fisici e sempre meno utilizzato dai tecnici juventini, Marchisio nell’estate 2018 ha deciso di provare un’avventura all’estero, accettando la ricca proposta dello Zenit San Pietroburgo: falcidiato da fastidi muscolari, la mezzala torinese ha raccolto appena 9 presenze e 2 reti. L’ultimo infortunio risale alla fine di aprile – un problema al ginocchio che lo costretto a tornare sotto i ferri – con il conseguente addio alla compagine russa. Accostato a numerosi club europei e non, Claudio Marchisio ha sciolto le riserve: appenderà gli scarpini al chiodo, ma probabilmente continuerà a far parte del mondo del calcio…

CLAUDIO MARCHISIO SI RITIRA: IL PRINCIPINO DI CASA JUVENTUS

Tassello importante per anni della Nazionale italiana, con cui ha raccolto 55 presenze e 5 gol, Claudio Marchisio resterà per sempre nella storia della Juventus. Inserito nella squadra della stagione della UEFA Champions League nel 2014-15, il 33enne ha vinto con la compagine di Torino sette campionati di Serie A consecutivi (dal 2011-12 al 2017-18), uno di Serie B (2006-07), tre Supercoppe italiane (2012, 2013 e 2015) e quattro Coppe Italia consecutive (dal 2014-15 al 2017-18). Il fisico, purtroppo, gli impedisce di continuare a collezionare trofei: nonostante le numerose proposte ricevute nell’ultimo periodo, basti pensare a quelle da MLS e Cina, il suo futuro non sarà più sul rettangolo verde con gli scarpini. Il suo destino resta tutto da scrivere: Marchisio ha sì mille interessi extra-campo – basti pensare alla catena di ristoranti di successo aperta qualche anno fa – ma non è da escludere un’esperienza da dirigente e o da tecnico. Magari proprio con la Juventus, come l’ex compagno ed amico Andrea Barzagli…

CONFERENZA STAMPA CLAUDIO MARCHISIO: INFO E ORARI

Tra qualche ora, dunque, Claudio Marchisio darà l’annuncio del suo ritiro in conferenza stampa: appuntamento alle ore 15.00 all’Allianz Stadium, dove il 19 maggio 2018 ha giocato la sua ultima partita con la casacca della Juventus. L’evento si terrà presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli”, dove sono stati recentemente presentati sia Cristiano Ronaldo che Maurizio Sarri. Come seguire la conferenza stampa di Claudio Marchisio in diretta video streaming? L’evento sarà trasmesso su Sky Sport 24, oppure in streaming attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Molto probabilmente la conferenza sarà trasmessa anche dal canale ufficiale della Juventus, sia su Facebook che su Twitter: vi terremo aggiornati in caso di conferme sulla possibilità. Senza dimenticare che sarà possibile seguire la diretta scritta sulle nostre pagine de ilsussidiario.net. L’ultimo saluto (da calciatore) ad uno dei calciatori più rappresentativi della storia della Vecchia Signora, un giorno di grandi emozioni ma anche di un nuovo inizio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA