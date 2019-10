Claudio Marchisio si ritira: domani l’annuncio/ Il Principino dice addio a 33 anni

Claudio Marchisio dice addio al calcio giocato. L’ex storico centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Il “principino”, cosi come viene soprannominato fin da ragazzino per via del fatto di essere biondo, con gli occhi azzurri e sempre molto educato, era rimasto senza squadra durante lo scorso calciomercato estivo, dopo che aveva deciso di rescindere il contratto con i russi dello Zenit di San Pietroburgo (con cui giocava dal settembre del 2018). Il divorzio era giunto a seguito di problemi fisici, tenendo conto che nella Russian Premier League ha disputato solo nove partite nell’arco di una stagione, segnando due reti. Evidentemente in queste settimane ha riflettuto molto sul suo futuro, prendendo così la decisione di appendere le scarpe al chiodo definitivamente, dopo aver vinto tutto ciò che poteva alzare al cielo.

CLAUDIO MARCHISIO SI RITIRA: DOMANI L’ANNUNCIO

Marchisio non faceva purtroppo parte della spedizione che ha preso parte al mondiale del 2006, ma a livello di club ha ottenuto sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre al campionato russo e a vari trofei vinti con le giovanili. Marchisio, che ha 33 anni, darà il grande annuncio domani pomeriggio alle ore 15:00, e lo scenario sarà di quelli speciali, l’Allianz Stadium di Torino, quello che è stato la sua casa fino a pochi mesi fa. Numerose le società che si erano interessate a lui nello scorso calciomercato estivo, a cominciare dai Glasgow Rangers di Steven Gerrard, per arrivare fino a club brasiliani e cinesi, ma il Principino ha sempre detto no, forse già intuendo che di lì a breve avrebbe preso la decisione poi comunicata quest’oggi. Marchisio ha indossato la maglia della Juventus dal 2005, nelle varie categorie giovanili, fino al 2018, salvo la parentesi a Empoli della stagione 2007-2008. In totale sono stati 12 lunghi anni d’amore che potrebbero continuare anche prossimamente, visto che non è da escludere un suo ruolo nella dirigenza di corso Galileo Ferraris.

