Chi sono Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri, l'ex marito e l'assassino di Ilenia Fabbri: lo scorso anno sono stati condannati all'ergastolo

Protagonista della puntata di oggi di Amore criminale – in onda, peraltro, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – il caso di Ilenia Fabbri è stato uno dei più discussi del 2021, soprattutto dopo la scoperta che l’omicidio era stato commissionato dall’ex marito Claudio Nanni al sicario Pierluigi Barbieri: un caso che – com’è facile immaginare – ha sconvolto l’opinione pubblica italiana e che si è concluso con una piena condanna (ci torneremo tra un attimo) per entrambi gli uomini.

Ilenia Fabbri: cos'è successo?/ Uccisa da un sicario ingaggiato dall'ex marito per 20mila euro

Riavvolgendo brevemente il nastro – e per tutti i dettagli potete recuperare l’articolo sul caso che abbiamo pubblicato poco tempo fa -, è utile ricordare che Fabbri fu uccisa il 6 febbraio del 2021: quella mattina, infatti, un uomo inizialmente misterioso si introdusse nella sua abitazione, colpendo la donna con una serie di martellate prima di tagliarle la gola; tutto senza rubare alcun oggetto di valore, con un punto che fece immediatamente propendere gli inquirenti per una pista passionale.

Omicidio Ilenia Fabbri/ Cosa accadde il 6 febbraio 2021 a Faenza: perchè è stata assassinata?

Chi sono Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri: il movente dell’omicidio di Ilenia Fabbri sarebbe economico

Inizialmente i sospetti ricaddero proprio su Claudio Nanni, ma presto si scoprì che quella mattina era fuori città assieme alla figlia Arianna per acquistare un’auto usata a Milano; mentre la svolta arrivò grazie alla testimonianza della fidanzatina di Arianna che quella mattina era rimasta nell’abitazione di Fabbri e aveva visto in faccia l’aggressore: grazie all’identikit fornito e alle telecamere di sorveglianza che inquadrarono la sua auto, l’assassino fu identificato nella persona di Pierluigi Barbieri.

Omicidio Ilenia Fabbri: Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri chi sono?/ Ex marito e sicario della donna

Fu quest’ultimo a confessare tutto agli inquirenti, aggiungendo il – non trascurabile – dettaglio che l’omicidio era stato commissionato nientemeno che da Claudio Nanni: secondo il racconto di Barbieri – noto delinquente dell’area, soprannominato “lo zingaro” e all’epoca dell’omicidio uscito da pochi mesi di prigione per un precedente caso di tentata estorsione e lesioni aggravate -, Nanni – meccanico nell’area di Faenza – l’avrebbe pagato con 20mila euro e un’auto usata per commettere l’omicidio.

A processo, poi, sono stati scoperti anche gli altarini di Claudio Nanni, già finito protagonista di una denuncia sporta da Fabbri nel 2017 dopo un pestaggio che l’aveva costretta a un breve ricovero: le amiche della donna hanno raccontato della paura che Fabbri da tempo provava, dicendoci – forse profeticamente – certa che prima o poi l’ex marito l’avrebbe fatta uccidere da qualcuno che avrebbe “pagato poco, perché io per lui non valgo nulla”.

Dal conto suo, Nanni si è sempre detto del tutto innocente per l’omicidio, sostenendo – senza alcun successo – che aveva ingaggiato Barbieri solamente per spaventare la donna: al termine dei lunghi dibattimenti in tutti e tre i gradi di giudizio, sia il mandato che l’esecutore dell’omicidio lo scorso gennaio sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo; con il movente riconosciuto in ragioni soprattutto economiche.