Claudio Napolitano, chi è l’imitatore di Lulù Selassiè/ Arriva l’incontro al GF Vip!

Lulù Selassiè è uno dei personaggi più particolari e sicuramente apprezzati di questa edizione del Grande Fratello Vip e, come accade in questi casi, anche uno dei più chiacchierati e imitati. C’è un’imitazione che però spopola sul web ormai da settimane ed è quella di un giovane ragazzo il cui nome è Claudio Napolitano. Si tratta di un ragazzo 24enne che conta oltre 11mila follower su Instagram e tantissimi anche su TikTok dov’è molto attivo non solo con imitazioni. A diventare virali però sono stati i video in cui imita proprio Lulù: non solo è molto simile fisicamente e nel trucco alla principessa, lo è anche nella voce e nei comportamenti. La sua imitazione ha avuto così tanto successo che Alfonso Signorini ha deciso di invitarlo al Grande Fratello Vip. Entrerà proprio nella Casa, ovviamente vestito da Lulù, per fare la sua imitazione in diretta su Canale 5 e proprio di fronte alla diretta interessata. Come reagirà Lulù a questo simpatico incontro?

Manuel Bortuzzo difende Lulù Selassié/ "Essere incompresi non è essere sbagliati"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Napolitano (@claudionapolitano_)

LEGGI ANCHE:

LULÙ SELASSIÈ/ Le amiche esauste "Troppi capricci", Manuel la difende "Sei unica"CARDI B COMMENTA LULU' SELASSIE', "STAR DELLO SHOW" / Sexy dance, la rapper in estasi

© RIPRODUZIONE RISERVATA