Claudio Oliviero, padre Gabriel Garko, è morto/ Struggente addio, Rosalinda Cannavò..

Grave lutto per Gabriel Garko che ha perso l’amato padre, Claudio Oliviero. Era un momento particolarmente intenso e felice questo per l’attore che, dopo il coming out, finalmente aveva preso in mano la sua vita non solo come uomo ma anche come attore, ma adesso tutto è cambiato. In questo momento l’unica cosa che l’attore può fare e stringersi intorno con gli affetti più cari e piangere la morte del padre. Non sappiamo al momento il perché e le cause della morte di Claudio Oliviero ma quello che è certo è che a darne notizie è stato proprio Gabriel Garko sui social poco fa postando una sua foto e augurandogli un buon viaggio. Subito si sono precipitati a dargli cordoglio i suoi fan ma tra di loro ci sono anche alcuni volti vip, alcuni amici dell’attore, altri che con l’attore hanno addirittura finto una relazione, come Rosalinda Cannavò.

GABRIEL GARKO "MI HANNO DATO DELLA MIGN*TTA, GAY E RIFATTO "/ "Ares-Gate? Verità..."

Claudio Oliviero, padre Gabriel Garko, è morto

Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco ha vestito i panni della fidanzata di Gabriel Garko ma non sappiamo se ha avuto l’occasione di conoscere Claudio Oliviero in questa sua veste. Quello che è certo è che sui social si è detta assai addolorata per la sua perdita scrivendo tra i commenti: “Un abbraccio fortissimo…Mi dispiace tanto! Ti voglio bene…”. A lei si è unita un’altra finta fidanzata di Gabriel Garko, Eva Grimaldi, che proprio sui social e subito sotto la foto del padre dell’attore, ha scritto: “Nooo…Gabriel avevi bisogno di un buon angelo , ora ce l’hai non dimenticarlo mai…”.

LEGGI ANCHE:

Ana Bettz, soldi in nero a Gabriel Garko/ Nello Trocchia "dietro c’è il clan Moccia"Gian Maria Sainato "Garko doveva uscire con me"/ "Ha scelto Tommaso Zorzi ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA