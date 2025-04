Ormai da diversi anni nella vita di Micaela Ramazzotti c’è un nuovo amore. Dopo la turbolenta fine della storia con Paolo Virzì, con il quale ha avuto due figli, l’attrice si è legata ad un altro uomo, Claudio Pallitto, di professione personal trainer. Con la passione per il cinema, Claudio e Micaela si sono conosciuti sul set di un film. Inizialmente tra loro non è scoppiato l’amore anche se a vicenda si sono notati entrambi e hanno cominciato e parlare. Micaela ha cominciato ad allenarsi con lui, chiamandolo solamente dopo alcuni mesi dal primo incontro, per tornare in forma.

Il compagno di Micaela Ramazzotti è entrato nella sua vita quando il matrimonio con Paolo Virzì stava terminando. E in quei mesi lei ha continuato ad allenarsi con lui. “A un certo punto, ho capito che se non andavo in palestra mi mancava qualcosa: mi mancava Claudio” ha raccontato l’attrice, che si è dunque resa conto nel frattempo di provare un interesse sincero per Claudio Pallitto. “Il nostro rapporto è stato un diesel, lento e discreto nel nascere. Prima abbiamo parlato tanto, ci siamo conosciuti a fondo” ha aggiunto a Vanity Fair.

Claudio Pallitto, chi è il compagno di Micaela Ramazzotti: "Famiglia allargata"

Claudio Pallitto, il compagno di Micaela Ramazzotti, è papà di due figlie. Dopo un iniziale periodo non facile, l’amore tra i due ha coinvolto anche i figli di lei, che vivono con loro. E nel weekend alla famiglia allargata si aggiungono anche le figlie del personal trainer, che hanno 10 e 12 anni. Come raccontato ancora dall’attrice, la casa è piccola ma presto tutti insieme si trasferiranno in un’abitazione più grande dove poter vivere il proprio amore serenamente. “È l’uomo con cui ho conosciuto l’amore. È il mio primo amore” ha spiegato Micaela. L’attrice non esclude, in futuro, di sposarsi con Claudio Pallitto, l’uomo con il quale dal 2022 condivide la propria vita. Come raccontato, l’artista romana sogna una cerimonia intima.