Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudio Pallitto e Micaela Ramazzotti, la celebre attrice tornata sul grande schermo con la nuova commedia dulcamara “30 notti con il mio ex”. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti in palestra visto che Claudio è un personal trainer di 39 anni. Nonostante la differenza di età di circa sei anni, oramai Claudio e Micaela fanno coppia fissa da tantissimi anni e a detta di molti i due starebbero pensando seriamente al matrimonio. Proprio la Ramazzotti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, si è sbottonata parlando della sua vita con Claudio rivelando: “va tutto bene, la felicità ti libera. Quando sei libero riesci ad andare e a farti amare”.

Roberto Zaccaria, marito Monica Guerritore/ L'attrice: "è l’uomo della maturità e dell’amore consapevole"

Non solo, l’attrice ha sottolineato come l’amore con Pallitto la rende libera in tutto, senza alcuna vergogna delle fragilità e paure: “questa è la forza dell’amore, Claudio mi dà tanta forza e anche io la do a lui. Spero che duri per sempre”.

Micaela Ramazzotti sul compagno Claudio Pallitto: “ci sposiamo, sarà per pochi intimi”

Ma non finisce qui, visto che Micaela Ramazzotti parlando dell’amore con il compagno Claudio Pallitto ha rivelato: “ci sposiamo, ma sarà un matrimonio per pochi intimi, magari farò una grande festa!”. Una bella famiglia allargata quella di Micaela e Claudio che hanno avuto dei figli dalla precedenti relazioni: lei con il regista Paolo Virzì, mentre lui ha due figlie nate in età giovane. “E’ un grande papà” – ha detto la Ramazzotti sul compagno rivelando di aver avuto inizialmente delle insicurezze su questo rapporto, ma ad un certo punto ha deciso di superare ogni dubbio e paure. ”

Luciano Ligabue, chi è il fratello Marco? "Com'è il mio rapporto con lui"/ "Ci siamo conosciuti 10 anni dopo"

“Nella vita ci vuole coraggio nelle cose in cui credi” – ha detto l’attrice che da tempo vive con il nuovo compagno che ha presentato ai figli che sono la cosa più importante della sua vita.