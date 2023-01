Claudio Papa, chi è il Boss in incognito 2023?/ Il ‘re dei dolciumi’ sbarca su Rai 2

Chi è Claudio Papa? Leader di Dolceamaro protagonista di Boss Incognito 2023

Tutto pronto per la nuova stagione di Boss in Incognito 2023, con Claudio Papa protagonista della prima puntata di questa nuova stagione. Ma chi è e di cosa occupa Claudio Papa? Andiamo subito a scoprirlo, rielaborando quelle che sono le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 9 gennaio, su Raidue. Il protagonista di questa puntata non è altro che il numero uno di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. La ditta, che ha sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, conta settanta dipendenti, ha uno stabilimento importante, sviluppato su una superficie di 8.000 mq, con oltre a 1.500 ettari di mandorleti e noccioleti biologici, materie prime essenziali per la lavorazione dei confetti e delle pralinate al cioccolato.

L’azienda di Claudio Papa, si occupa quindi di esportare le dolcezze in tutto mondo, ben trenta paesi, con un fatturato annuo di circa 9 milioni di euro. Nel corso della prima puntata di Boss in Incognito, Claudio Papa si nasconde tra i suoi collaboratori, ad esempio Maria, con cui lavorerà ai chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; poi con Elena, per la parte del confezionamento.

Claudio Papa, la missione e le sfide del numero uno di Dolceamaro

L’obiettivo di Claudio Papa a Boss in Incognito 2023 è uno solo: capire chi tra i suoi dipendenti rappresenta un vero punto di forza dell’azienda che si trova a condurre. Importante quindi l’opera di camuffamento, assieme al padrone di casa di Boss in Incognito, Max Giusti, per comprendere quali sono i dipendenti più meritevoli di Dolceamaro e le eventuali criticità della ditta. D’altra parte un’azienda deve porsi obiettivi sostenibili per progredire, ma anche sorreggere il ruolo sociale che assume, nel momento in cui può impattare sulle vite di decine e decine di famiglie. Per Claudio Papa è una sfida stimolante, quella di entrare dentro la pancia della propria azienda, per capire quale aria tira e quali sfide porre da qui agli anni a venire per Dolceamaro. Anni magari difficili, ma pieni di sfide da affrontare con entusiasmo e ambizione.

