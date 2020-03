Claudio Polzoni carabiniere morto per Coronavirus/ Bergamo, aveva 47 anni

Una nuova vittima da Coronavirus tra le forze dell’ordine. Dopo la morte del Maresciallo Maggiore Massimiliano Maggi della stazione del Carabinieri di La Spezia, nella notte è morto a Bergamo Claudio Polzoni, appuntato scelto dell’Arma. L’uomo aveva appena 47 anni ed era ricoverato presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città maggiormente colpite in Lombardia dalla pandemia in atto che sta sconvolgendo il mondo intero. Il carabiniere, da anni in servizio presso la centrale operativa del comando provinciale di via delle Valli, era sposato e padre di una bambina di 10 anni. Il militare era ricoverato presso l’ospedale cittadino ma a causa delle complicanze di una polmonite da Coronavirus, nella tarda serata di giovedì, come riferisce TgCom24, è deceduto. Grande dolore per l’intera Arma che perde così un altro dei suoi uomini e per il quale ha espresso “le sue profonde condoglianze e piange così la seconda scomparsa a causa di questa terribile malattia”. Una grave perdita per i suoi colleghi per i quali da circa dieci anni era diventato punto di riferimento. “Una vita dedicata alla propria famiglia, al prossimo, all`Arma” e “il comandante generale e tutta l`Arma si stringono compatti intorno al dolore alla famiglia del militare”, si legge nel messaggio di cordoglio.

CLAUDIO POLZONI, CARABINIERE MORTO PER CORONAVIRUS

La notizia della morte del Carabiniere Claudio Polzoni è stata diffusa anche via Facebook dalla pagina ufficiale dell’Arma: “Anche oggi la Centrale Operativa di Bergamo risponderà alle chiamate di emergenza. Ma tra le voci di tanti militari, non sentirete più quella di Claudio Polzoni, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri, vittima del coronavirus”. Il militare non solo era in pattuglia a Bergamo ma spesso rispondeva al 112 raccogliendo le segnalazioni della popolazione e dando consigli. Ad unirsi al grande dolore della famiglia del militare ucciso dal Coronavirus, anche il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: “Alla famiglia dell’Appuntato Scelto Claudio Polzoni, alla moglie, alla figlia e a tutta l’Arma dei Carabinieri, giungano la mia vicinanza e il mio cordoglio”, ha fatto sapere. Guerini ha poi aggiunto: “Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del Governo a tutti gli italiani che in questo momento piangono la perdita di un proprio caro. Supereremo insieme questa emergenza ma in questo momento e’ necessario stare a casa. E’ questo l’unico modo per aiutare tutti coloro che in queste ore stanno lavorando senza sosta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA