Le Donatella ospiti a La Volta Buona: chi era il padre di Giulia e Silvia Provvedi

Tra gli ospiti de La Volta Buona di oggi, lunedì 6 ottobre, ci sono anche Le Donatella, ovvero le gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Com’è noto, le due sono tra le concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show, dove ogni settimana si mettono in gioco imitando artisti italiani e internazionali. Negli ultimi anni, le cantanti hanno vissuto diversi momenti difficili, a partire dalla tragica morte del padre, Claudio Provvedi, scomparso tre anni fa. Precisamente, Claudio è morto nel settembre del 2022 in una circostanza realmente drammatica.

Difatti, proprio mentre era in videochiamata con le figlie e la moglie, ha avuto un infarto fatale. Sebbene stesse lottando da tempo contro tumore, le ragazze hanno chiarito che a causare la morte è stato proprio l’arresto cardiaco e non la malattia. Da lì, è poi scoppiata una polemica quando Giulia e Silvia hanno criticato i soccorritori, accusandoli di averle trattate come “numeri”, angustiandole in un momento davvero delicato. Allo stesso tempo, però, hanno voluto ringraziare l’Istituto Oncologico Europeo (IEO) per aver curato il padre durante tutta la sua malattia.

Le Donatella: la tragica morte del padre di Giulia e Silvia Provvedi

Dopo la morte di Claudio Provvedi, poi, anche la madre de Le Donatella ha avuto un problema di salute molto importante. Difatti, poco dopo la scomparsa del marito, la signora Monica Alberti è stata colpita da un aneurisma cerebrale con emorragia. Fortunatamente, però, Monica è riuscita a superare quel periodo, grazie soprattutto all’aiuto delle figlie che le sono state sempre accanto durante la riabilitazione. Ebbene, dopo tanti momenti difficili, adesso, Giulia e Silvia Provvedi vogliono godersi a pieno l’esperienza a Tale e Quale Show, segnando anche il loro ritorno sul piccolo schermo.