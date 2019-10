Claudio Ranieri allenatore Sampdoria?/ Accordo con Ferrero: l’annuncio è vicino…

Claudio Ranieri da sogno a realtà per la Sampdoria. L’ex allenatore della Roma dovrebbe essere il successore di Eusebio Di Francesco sulla panchina blucerchiata. Sono in corso contatti tra la dirigenza e il tecnico, dopo il via libera arrivato dal presidente Massimo Ferrero. Oggi c’è stato a Roma un incontro con il vicepresidente Romei, il direttore sportivo Osti e il responsabile scouting Pecini. L’obiettivo era trovare il profilo giusto per la panchina, l’uomo a cui dare il compito di rilanciare la squadra. È stato fatto un tentativo per Gattuso, ma sono sfumati anche i contatti con Garcia e De Biasi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, spiegando che la Sampdoria ha deciso di stringere il cerchio puntando forte su Ranieri. Pare che gli sia stato proposto un contratto pluriennale. Ma non è sfumata del tutto la pista Iachini, un tecnico molto gradito alla piazza per la promozione conquistata nel 2012. Intanto a Bogliasco è l’ex capitano Palombo a guidare la squadra negli allenamenti, visto che era nello staff di Giampaolo e poi in quello di Di Francesco.

CLAUDIO RANIERI ALLENATORE SAMPDORIA? ANNUNCIO VICINO

L’unica cosa certa al momento in casa Sampdoria è che Di Francesco non è più l’allenatore. In queste ore comunque sono stati allacciati i primi contatti con Claudio Ranieri, il sogno della dirigenza blucerchiata. Dopo la riunione della dirigenza c’è stata una prima apertura da parte dell’allenatore. Lo rivela Sky Sport, spiegando che le parti comunque sembrano molto vicine, al punto tale che potrebbe essere raggiunto a breve un accordo. Ranieri avrebbe accettato l’offerta blucerchiata e nelle prossime ore, tra stasera e domattina, potrebbe arrivare l’annuncio. Curioso il fatto che Ranieri sostituirebbe Di Francesco, come già avvenuto nella scorsa stagione alla Roma. E se dovesse accettare l’offerta blucerchiata, la prima partita che giocherebbe sarebbe proprio quella contro i giallorossi. Le alternative comunque non mancano, soprattutto se dovesse esserci qualche sorpresa. E tra queste ci sarebbe anche De Biasi, ex ct dell’Albania. Lui ha già dato la sua disponibilità al direttore sportivo Osti. Ma la prima scelta è un’altra ed è l’allenatore che ha portato il Leicester al trionfo in Premier League nel 2016.

