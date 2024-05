Claudio Ranieri lascia il calcio: “È arrivato il momento”/ “Grazie Cagliari, qui anni meravigliosi”

Dopo aver trascinato il Cagliari verso la salvezza, Claudio Ranieri darà l’addio al club rossoblù e al mondo del calcio. Come spiegato da Sky Sport, il tecnico ha deciso di salutare la squadra che ha guidato nell’ultimo anno e mezzo terminando la sua lunga e vincente carriera con un successo. L’allenatore romano, dopo aver ottenuto la salvezza, ha comunicato la sua decisione al club che giovedì sera guiderà per l’ultima volta. L’annuncio ufficiale è arrivato, poco dopo le indiscrezioni, proprio dal profilo del Cagliari: la società sarda ha pubblicato un video del tecnico che parla davanti alle telecamere, spiegando la sua decisione.

Nelle immagini, Ranieri parla proprio del Cagliari e si rivolge ai tifosi: “Il mio viaggio è cominciato nel 1988, abbiamo fatto tre anni stupendi, ci sono state due promozioni e una salvezza e poi sono andato via e sono diventato grande. Adesso mi sembra giusto, dopo la promozione dell’anno scorso e la salvezza di quest’anno, lasciare adesso. Avevo messo in conto i tre anni ma è giusto lasciare adesso, a malincuore ma credo che sia la cosa giusta. Preferisco andar via così, e non magari il prossimo anno se le cose non dovessero andar bene”.

Ranieri: “È arrivato il momento di lasciare”

Claudio Ranieri, tornato in panchina a Cagliari nel gennaio del 2023, mentre il club era in Serie B, spiega: “Avevo paura di tornare proprio per non macchinare gli anni passati qui. Io mi sono sempre sentito legato a Cagliari, a quest’isola felice… Non volevo venire ma poi lessi le parole di Gigi Riva che diceva che sono uno di voi. A quel punto son tornato, ho lasciato stare gli egoismi. Ho rischiato le brutte figure, quello che avevo fatto di buono… Ma adesso è arrivato il momento di lasciare. Mi auguro di essere ricordato come una persona positiva”.

Poi, per il tecnico, un ringraziamento direttamente ai tifosi che non hanno mai lasciato sola la squadra, anche nei momenti più difficili, sostenendo sempre la maglia e il suo condottiero: “Senza i cagliaritani non ce l’avremmo fatta: il pubblico ha creduto nelle mie parole. Siamo riusciti a tenere la barca dritta perché il pubblico non ci ha mai abbandonati. I recuperi che abbiamo fatto sono stati grazie a voi. Mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso: spero di essere stato un grande rappresentante di Cagliari”. L’ultimo saluto arriverà giovedì sera nell’ultima gara di campionato contro la Fiorentina, in casa.

