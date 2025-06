CLAUDIO RANIERI NUOVO ALLENATORE ITALIA: LA FIGC HA DECISO!

Sarà Claudio Ranieri il nuovo allenatore Italia: la notizia è arrivata poco fa, non ancora ufficiale – anche perché Luciano Spalletti, come abbiamo detto, sarà comunque impegnato questa sera nella sua ultima partita, contro la Moldavia – ma comunque abbastanza sicura. La FIGC ha deciso: Claudio Ranieri, ancora una volta, esce dal pensionamento e si siede sulla panchina della nazionale, che in questo momento scotta perché Spalletti è stato esonerato all’indomani della fragorosa sconfitta in Norvegia, che ha già complicato tremendamente le cose nelle qualificazioni al Mondiale.

Ranieri eredita una situazione non semplice, nella quale anche una vittoria interna contro la nazionale scandinava potrebbe non bastare per evitare i playoff; a lui il compito di risollevare un gruppo che all’Ullevaal Stadion è parso sfiduciato, forse anche “stanco” di giocare per il vecchio Commissario Tecnico (questi sono dettagli che eventualmente emergeranno in futuro) ma comunque non sereno almeno in certi elementi, sicuramente Francesco Acerbi che è l’unico ad aver esplicitato il malcontento e ha rifiutato la convocazione.

Spalletti, nella conferenza stampa in cui ha certificato l’esonero, ha negato queste voci (tra l’altro, ci sarebbe da riflettere sul fatto che la comunicazione sia arrivata da lui, con un’altra partita da affrontare, nella più totale assenza dei vertici della federazione, in primis Gabriele Gravina che però ore prima si era affrettato a “confermarsi” al comando); queste però sono indiscrezioni che lasciano il tempo che trovano, il futuro della nostra nazionale si chiama Claudio Ranieri e a lui sarà affidato il compito di risorgere, un’altra missione “impossibile” per il testaccino che, dopo il titolo inglese con il Leicester, la salvezza con il Cagliari e la grande rimonta con la Roma, ha accettato un’altra sfida.

RANIERI NUOVO ALLENATORE ITALIA: IL DOPPIO RUOLO

Claudio Ranieri nuovo allenatore Italia: il romano aveva giurato, sia alla piazza giallorossa che soprattutto alla famiglia, che non sarebbe più tornato in panchina dopo essere già uscito dal pensionamento per correre in soccorso della Roma. Evidentemente il richiamo della panchina è stato troppo forte: anche su questo si può discutere, sul fatto che forse sarebbe stato meglio aprire un ciclo che potesse durare nel tempo, ma lo scenario è di piena emergenza e innanzitutto si tratta di salvare il salvabile, vale a dire portare la nostra nazionale ai Mondiali perché mancarli significherebbe rimanere fuori per la terza edizione consecutiva.

Gravina e la federazione devono quindi aver pensato che Ranieri fosse l’unico uomo che potesse accettare un incarico tanto delicato, o comunque la figura giusta per una rinascita; ripetiamo, adesso siamo in attesa di ufficialità. Intanto naturalmente ci si è chiesti cosa succederà al nuovo ruolo del testaccino che, terminata l’avventura da allenatore, avrebbe dovuto ricoprire l’incarico di consulente per i Friedkin, rimanendo all’interno della Roma.

Secondo le notizie, Ranieri manterrà questo ruolo e si sdoppierà: non certo una novità, anzi c’è chi in passato ha portato avanti un doppio incarico come allenatore. I Friedkin avrebbero dato il loro beneplacito, mentre Gravina ha evidentemente le mani legate: se davvero vuole Ranieri come nuovo CT Italia, sa bene di non poter porre troppe condizioni. Stasera gli azzurri giocano a Reggio Emilia contro la Moldavia, e ci sarà ancora Luciano Spalletti; l’esordio di Ranieri sulla panchina della nostra nazionale avverrà quindi il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, tre giorni più tardi si volerà a Debrecen, in Ungheria (naturalmente campo neutro) per sfidare Israele. Staremo a vedere allora quali saranno i primi risultati del nostro nuovo CT, e c’è già curiosità per le sue prime convocazioni.