Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ “All’inizio pura antipatia…”

Claudio Rego e il primo incontro con Donatella Rettore: il retroscena

La vita di Donatella Rettore è fatta di musica e amore, che viaggiano da tanti anni sullo stesso binario. La cantante, oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, è infatti felicemente sposata con il marito Claudio Rego e, proprio con lui, condivide la passione per la musica. Claudio Rego ha conosciuto Donatella Rettore nel 1976 in sala di registrazione, tuttavia il loro primo incontro non fu positivo, come aveva rivelato la stessa cantante in una recente intervista al Corriere della Sera.

“Io ero una ragazzina, aspiravo a Sanremo, facevo le selezioni per Castrocaro. Dovevo incidere, in sala incontrai Claudio” aveva rivelato. E aggiunge: “Mi disse: ‘Ahò, ma che vieni a fa, i cori?’, o una cosa simile. Mi infuriai e dissi a me stessa: ‘Con questo qui mai, manco una cena’“. Nonostante il primo incontro fallimentare, la coppia si ritrovò quasi per caso a un festival rock a Taranto. E lì si innamorò, come rivelato dallo stesso Rego nell’intervista: “È stata pura antipatia all’inizio. Però sentivo che c’era qualcosa. Ci ha pensato la fortuna a farci incontrare di nuovo, mesi dopo, a Taranto. Allora le ho parlato. Quando sono tornato a Roma mi sono reso conto che m’ero preso una bella imbarcata“.

Chi è Claudio Rego: musicista e collaborazioni con Donatella Rettore

Anche Claudio Rego è un grande appassionato di musica e, come Donatella Rettore, ha fatto di questa passione la sua attività professionale. È infatti un musicista, autore di colonne sonore cinematografiche nonché autore di testi musicali. E ha avuto modo di collaborare proprio con la stessa cantante, lavorando assieme a lei per alcuni tra i brani più celebri del suo repertorio, tra cui Kobra e Splendido Splendente.

Dal loro primo incontro nel 1976, sino a ritrovarsi al festival rock, la coppia non ha mai smesso di amarsi e di volersi bene e ha deciso di convolare a nozze nel 2005. In un’intervista a Storie della settimana, Donatella Rettore aveva così parlato del marito Claudio Rego: “Claudio è l’uomo migliore che abbia mai incontrato. Ci siamo presi, lasciati, ripresi. Quando m’invaghivo di altri, dopo tornavo da lui dicendogli: ‘Mi vorresti ancora?’. E lui rispondeva: ‘Certo amore che ti voglio, aspettavo solo che ti accorgessi di che ca*ata stavi facendo'”.

