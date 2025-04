Nella vita di Donatella Rettore c’è sempre stato ampio spazio per amore e sentimenti. La nota cantante è sposata con il musicista e autore Claudio Rego, con il quale condivide la vita da oltre un ventennio, con le nozze arrivate nel 2005 in maniera ufficiale. Un matrimonio felice e duraturo quello tra Donatella Rettore e Claudio Rego, che si è protratto fino ad oggi con poche macchie, l’unico neo forse è stata l’assenza di figli, che ha impedito alla coppia di allargare la famiglia. Tutto questo nonostante un approccio iniziale complicato per la coppia, come raccontato dalla stessa Donatella Rettore, che in passato si è lasciata andare a una curiosa confessione sul marito:

“Io all’inizio ho odiato Claudio. Era il 1976, studio di registrazione. Io ero una ragazzina, aspiravo a Sanremo” ha raccontato Rettore ammettendo come tra i due non fosse scattata immediatamente la scintilla. Poi tra i due, oltre alla chimica sentimentale, è scattato un sodalizio anche nella musica, visto che Claudio Rego è l’autore di alcuni dei brani più amati di Donatella Rettore, come Il Kobra e Splendido splendente, due evergreen della cantante veneta.

Claudio Rego e l’amore con Donatella Rettore: il rimpianto sulla famiglia allargata

In passato Donatella Rettore ha raccontato la mancata nascita di un figlio dall’amore con Claudio Rego. “Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più“ le parole della cantante che è stata vittima anche di un aborto.

Oggi suo figlio avrebbe circa 24 anni e la ferita è in qualche modo sempre presente sulla pelle di Donatella Rettore, non riuscita a diventare madre, ma la cantante ha saputo comunque togliersi tante soddisfazioni nell’arco della vita. E la storia d’amore con Claudio Rego è stata sicuramente una di queste.

