Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: chi è? I due formano una coppia da tutta la vita: nel 2005 il matrimonio dopo trent'anni passati insieme

Fuori dalle righe, estrosa, sicuramente non nei binari convenzionali, ma non per quanto riguarda l’amore. Donatella Rettore, a dispetto del suo aspetto e di ciò che porta nella musica, nella vita è una donna innamorata, da una vita intera al fianco dello stesso uomo. Lui si chiama Claudio Rego e sta insieme alla cantante veronese da 50 anni. Ad unirli, certamente un grande amore, ma anche passioni comuni, in primis quella della musica, seguita poi da quella del calcio. “Guardiamo le partite, ma non litighiamo. Lui è della Roma, io del Verona” ha raccontato Donatella a Verissimo, scherzando sul loro amore.

La madre di Giorgia replica alla pungente frecciatina di Donatella Rettore/ La signora Elsa difende la figlia

I due, che stanno insieme da quasi cinquant’anni, continuano a volersi un gran bene nonostante una vita passata l’uno al fianco dell’altra: “È sopraggiunta una grande tenerezza tra noi, anche se la passione non manca di certo. Siamo diventati l’uno il figlio dell’altra” ha rivelato Donatella Rettore. Non solamente complici e vicini nella vita: anche sul lavoro Donatella e Claudio sono molto uniti, lavorando insieme da sempre. “Mi bacchetta, mi riprende, mi dice dove sbaglio. E mi dà anche soddisfazioni, quando serve mi fa i complimenti” ha spiegato ancora la cantante a Verissimo. I due si sono incontrati proprio grazie al lavoro in comune.

Donatella Rettore festeggia 70 anni/ Carriera, malattia e il marito Claudio Rego: "Il nostro primo incontro…"

Chi è Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore: il primo incontro in sala di registrazione

Insieme dal 1977, Donatella Rettore e il marito Claudio Rego si sono conosciuti grazie alla musica: proprio l’uomo è stato l’autore di tanti brani della moglie. I due si sono conosciuti in sala di registrazione ma inizialmente non fu amore e neppure simpatia: solamente con il tempo è nato qualcosa di più importante. Nonostante tutta una vita insieme, passata a condividere la quotidianità ma anche il lavoro, i due si sono sposati solamente nel 2005, dunque trent’anni dopo il primo incontro.