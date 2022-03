Claudio Rego, il marito di Donatella Rettore/ E’ mancato solo un figlio

Trovare una coppia nel mondo dello spettacolo che sia unita ormai da decenni è sempre iù raro. Nonostante questo, le eccezioni non mancano e dimostrano come sia possibile restare uniti nonostante gli alti e bassi che possono esserci in un rapporto. Tra gli esempi più belli ci sono Claudio Rego e Donatella Rettore, insieme ormai da più di 40 anni.

I due formano una coppia solidissima, unita non solo sul piano sentimentale, ma anche sul lavoro. L’uomo, infatti, è un musicista e autore che ha avuto modo di firmare anche alcune delle canzoni della sua compagna di vita.

L’amore tra Claudio Rego e Donatella Rettore. uniti anche nelle difficoltà

Il primo incontro tra Claudio e Donatella risale al 1977, ma non si può certamente dire che in quell’occasione sia nato tra loro un colpo di fulmine. Anzi. “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti – ha raccontato Rego a Mara Venier’, ospite di ‘Domenica In’ -. La prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico. Ci siamo veramente odiati. Ci siamo incontrati dopo qualche mese inaspettatamente in un Festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, non ci siamo più lasciati”,

Il musicista non ha mancato di sostenere la consorte anche recentemente, quando è stata colpita da un tumore al seno, affrontato in piena pandemia. I due sono uniti come un tempo, ma hanno il rimpianto per non essere riusciti ad avere un figlio. In passato, infatti, la cantante era riuscita a restare incinta, ma ha avuto un aborto spontaneo: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali, mentre facevo Sanremo lo persi. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica, quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci più”.

