Claudio Rego, marito di Donatella Rettore/ “E’ stato sempre sorridente”

E’ ormai sempre più raro trovare coppie che siano unite da decenni, ma quando questo capita non può che rappresentare una piacevole eccezione. Donatella Rettore e il marito Claudio sono invece la dimostrazione di come sia possibile essere felici e innamorati come il primo giorno, nonostante le difficoltà che anche loro si sono trovati a dover affrontare.

I due si sono conosciuti nel 1977, ma sono arrivati a sposarsi solo nel 2005. Il loro, però, non è stato certamente un colpo di fulmine, come ha confessato la cantante a Mara Venier, ospite di ‘Domenica In’: “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti, la prima in uno studio di registraziome, è stato un momento catastrofico. Ci siamo veramente odiati. Ci siamo incontrati poi dopo qualche mese inaspettatamente in un Festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, da allora non ci siamo più mollati”.

Claudio Rego e Donatella Rettore: storia di un grande amore

La coppia non ha avuto figli, pur avendo fatto il possibile per realizzare il sogno. Anche in questo frangente Rego ha supportato la moglie. La cantante, infatti, ha avuto un aborto spontaneo diversi anni fa: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni – ha detto l’interprete di ‘Kobra‘ -. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non riprovarci più”.

Qualche anno fa la cantante ha affrontato e vinto anche un tumore al seno, che gli è stato diagnosticato in piena pandemia. La paura è stata fortissima, ma il marito ha cercato di rassicurarla in occasione dell’intervento che è stata costretta a subire: “Lui è stato sempre sorridente”.



