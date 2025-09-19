Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: chi è? Produttore e autore, i due si sono conosciuti nel 1977 grazie alla musica

Nel 1977 è scoppiato l’amore tra Claudio Rego e Donatella Rettore. I due, inizialmente, si sono conosciuti in sala di registrazione ma le cose non sembravano andare così bene: immediatamente, infatti, non è scoppiato il feeling, anzi. “Tra noi è cominciata in maniera piuttosto burrascosa. Non ci siamo piaciuti subito. Io da musicista ero un po’ supponente nei confronti di una cantante che era bella, quindi non poteva essere anche brava. Quindi non potevo essere molto carino” ha rivelato Claudio a Verissimo. Con il tempo, però, tra Claudio e Donatella è nata una simpatia. “Dopo qualche mese ci siamo rincontrati a Taranto e io sono caduto nel suo incantesimo. Dopo quell’incontro a Taranto, tornando a Roma in un pulmino scassato, io le ho messo la mano sulla spalla e quella mano è arrivata fino a Roma. Avevo il braccio addormentato ma non l’ho tolto”.

Ancora oggi i due hanno un rapporto di amore e odio. “Litighiamo dalla mattina alla sera” ha confessato lei. Nonostante questo, i due sono felici insieme: “Il momento più bello? Il presente. Stiamo vivendo un bel momento anche ora” ha raccontato Rego. I due, dunque, continuano ad amarsi dopo cinquant’anni passati insieme, di cui venti di matrimonio, e a collaborare professionalmente a grandi successi dell’artista. Claudio Rego, infatti, è un autore e produttore ed è sua la penna dietro a tanti brani iconici della moglie.

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore: “Siamo andati controtendenza”

“Ci siamo sposati nel 2005, l’anno in cui facevo cinquant’anni. Erano tantissimi anni che stavamo insieme: io avevo solo lui e lui solo me, quindi è nata l’idea di sposarci” ha rivelato Donatella Rettore. Proprio in quel momento, in cui tutte le coppie si separavano, Claudio e Donatella hanno deciso di legarsi davanti alla Legge: “Siamo andati controtendenza” ha confessato Rego, il marito di Donatella Rettore.