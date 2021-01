Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Bisticciamo sempre sulle cose più stupide”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore. I due stanno insieme da più di 40 anni: si sono conosciuti negli anni Settanta durante un concerto e da allora non si sono più lasciato. Rego e la Rettore si sono sposati nel 2005. In un’intervista a Domenica In, di un anno fa, il musicista ha detto, rivolgendosi alla moglie: “Sono convinto che tu abbia sempre volato un po’ più in alto di me, ma io ce l’ho messa tutta per starti dietro. Ti chiedo di continuare ad aspettarmi sempre nei tuoi voli”. La coppia non ha avuto figli, ma 23 anni fa la cantante ha avuto un aborto spontaneo: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati”, ha raccontato la Rettore nello studio di Rai 1.

Claudio Rego e Donatella Rettore: l’amore per i cani

Claudio Rego è stato al fianco di Donatella Rettore anche durante l’intervento per combattere il tumore al seno e nei mesi di convalescenza successivi. La coppia ha passato la quarantena a casa, condividendo ogni istante della giornata: “Bisticciamo. Ma sempre sulle cose più stupide”, ha raccontato Donatella Rettore a “La vita in diretta”. II motivo per cui discutono più spesso? La quantità di pappa da dare ai cani. La coppia infatti ha tre Border Collie che sono spesso protagonisti delle loro foto postate su Instagram. A conclusione di un 2020 difficile per la Rettore, a fine dicembre è morto il suo amato cane Orso: “Orso ha lasciato questo mondo. Mi manca come il sangue nelle vene”, ha scritto su Instagram. Diversi i messaggi di conforto per la cantante, da Malika Ayane a Marcella Bella, che le hanno trasmesso tutta la meritata vicinanza: “Dispiace tantissimo, ti mando un abbraccio” e “Sono addolorata anche io Donatella”



