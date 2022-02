Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “È difficile scrivere per la persona che ami”

Claudio Rego, marito di Donatella Rettore

Claudio Rego, musicista e compositore, è il marito di Donatella Rettore. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1977, ma sono convolati a nozze solo nel 2005. “Ci siamo incontrati in due occasioni differenti. La prima in uno studio di registrazione, è stato un incontro quasi catastrofico. Ci siamo veramente odiati. Ci siamo incontrati poi dopo qualche mese inaspettatamente in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, da allora non ci siamo più mollati. Mi ricordo che al ritorno da Taranto, verso Roma in pulmino le ho messo una mano sulla spalla e credo di averla tolta sul raccordo anulare di Roma dopo quasi cinque ore di viaggio”, ha ricordato Rego, ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Claudio Rego ha firmato molte colonne sonore cinematografiche e numerosi testi di canzoni, tra cui i grandi successi della moglie “Splendido Splendente” e “Kobra”.

Claudio Rego: i successi con la moglie Donatella Rettore

“Scrivere per la persona che ami è una cosa mostruosamente difficile… non sei soltanto un compositore, stai scrivendo per rendere felice o puoi rendere infelice la persona che ami di più al mondo. Non è una bella condizione per iniziare a scrivere…”, ha confessato Claudio Rego in una chiacchierata con Alberto Salerno a “Storie di musica”. Insieme da più di 45 anni, Claudio Rego e Donatella Rettore non hanno avuto figli: anni fa la cantante ha avuto un aborto e poi per problemi di salute della Rettore non hanno più cercato un figlio. I due condividono una grande passione per i cani, che da sempre vivono con loro. Nel corso degli anni, Claudio Rego e Donatella Rettore hanno dovuto superare diversi ostacoli, come un tumore al seno: “È stato sempre sorridente. Mi diceva: Non ti può capitare niente”, ha ricordato l’artista nel salotto di Serena Bortone, a “Oggi è un altro giorno”.

