Claudio Rego marito Donatella Rettore/ “Figli? Dopo l’aborto mai riprovato perché…”

Ventiduesimo appuntamento stagionale con “Domenica In” e secondo dopo i fasti del Festival di Sanremo, con un parterre di ospiti reduci dalla settimana sul palcoscenico del Teatro Ariston che avevano animato già il salotto di “zia” Mara Venier: e anche per la puntata in onda questo pomeriggio su Rai 1 negli studi del programma ci sarà il momento “Tutti pazzi per Sanremo” con ospitate ad hoc, opinionisti e le immancabili polemiche. E dopo l’ottimo riscontro avuto durante la kermesse festivaliera, rivedremo in video la strana coppia formata da Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

Col ritorno nell’oramai consueto rotocalco domenicale della rete ammiraglia del servizio pubblico della 66enne cantautrice e attrice originaria di Castelfranco Veneto (Treviso), inevitabilmente le luci della ribalta si accenderanno anche su Claudio Rego, suo storico compagno da oltre quarant’anni e col quale non ha però mai avuto figli, circostanza di cui diremo più avanti. Ma chi è Rego e cosa sappiamo dell’uomo che tuttavia ha portato all’altare una delle più ‘avanguardiste’ tra le dive del pop rock in salsa italica solo nel 2005? “Sono sposata dal 2005, ma in realtà sono monogama dagli Anni Novanta oramai” aveva ironizzato la Rettore durante una intervista concessa a Serena Bortone.

CLAUDIO REGO, MARITO DI DONATELLA RETTORE: “NON ABBIAMO AVUTO UN FIGLIO PERCHE’…”

“Io e Claudio abbiamo avuto una vita articolata e divertente, fatta di momenti spettacolari e complicati” aveva detto Donatella a proposito di questa storia che dura oramai da più di 44 anni, accennando così a gioie come pure a dolori ma ammettendo che “ce l’abbiamo fatta fino ad adesso e ce la faremo anche in futuro”. Conosciutisi nel lontano 1977, la Rettore e Rego sono stati sempre accomunati dalla passione per la musica e che li ha portati proprio a scrivere assieme alcuni dei maggiori successi di Donatella (“Kobra” su tutti): “Ci incontrammo la prima volta in uno studio di registrazione e fu un incontro catastrofico… Dopo esserci quasi odiati, la seconda volta fu a un festival rock a Taranto e da allora abbiamo fatto coppia fissa” ha confessato la 66enne rievocando il viaggio di ritorno a Roma seduti accanto in pulmino.

“Saremmo stati due genitori molto divertenti” ha invece ammesso con un po’ di malinconia la Rettore durante una intervista in cui le si chiedeva come mai lei e il suo Claudio non siano mai diventati genitori. Inevitabilmente la mancanza di un bimbo è stato motivo di sofferenza, unito anche al fatto che la Rettore in passato ha accennato alla perdita di un bebè durante la gravidanza: “Oggi dovevamo avere un figlio di 23 anni” raccontò una volta al magazine “Vanity Fair” in riferimento alla perdita di un bimbo che portava in pancia per via di un aborto. “Da allora non è accaduto più” ha tagliato corto la cantautrice non fornendo altri dettagli e lasciando intendere come le sarebbe piaciuto che fosse accaduto ancora. “Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi (…) Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”.



