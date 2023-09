Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Figli? Non ci è riuscito perchè sono talassemica”

Claudio Rego e Donatella Rettore: “al primo incontro ci siamo odiati”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore. La cantante, icona degli anni ’70 e ’80, è felicemente legata da più di 40 anni con il musicista romano. I due si sono incontrati proprio grazie alla musica. Il primo incontro, infatti, risale al 1977 come ha raccontato proprio il musicista romano: “ci siamo incontrati in due occasioni differenti. La prima in uno sudio di registrazione, è stato un incontro quasi catastrofico. Ci siamo veramente odiati”. Un primo incontro che ha lasciato il segno, visto che tra i due non è stata una simpatia a prima vista. Qualche tempo dopo i due si sono nuovamente rivisti durante un evento musicale, un Festival. Proprio Rego ha avvicinato la Rettore dicendole: “ti ricordi di me?” e alla fine ha cominciato a provarci tutto il tempo!

Il secondo incontro è andato molto meglio come ha raccontato il musicista: “ci siamo incontrati poi dopo qualche mese inaspettatamente in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, da allora non ci siamo più mollati. Mi ricordo che al ritorno da Taranto, verso Roma in pulmino le ho messo una mano sulla spalla e credo di averla tolta sul raccordo anulare di Roma dopo quasi cinque ore di viaggio”.

Claudio Rego e Donatella Rettore: perchè non hanno figli?

Dal secondo incontro Claudio Rego e Donatella Rettore non si sono più lasciati. Un grande amore che va avanti da più di 40 anni che ha spinto la coppia a sposarsi nel 2005. La coppia non ha figli, anche se in passato la cantante ha rivelato di aver perso un bambino: “mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”.

La presenza di Claudio è stata sempre importante nella vita di Donatella; non solo nei momenti difficili della carriera, ma anche in quelli privati come quando alla cantante è stato diagnosticato un tumore al seno. “È stato sempre sorridente. Mi diceva: ‘Non ti può capitare niente’. Quando è venuto a prendermi in pieno lockdown mi ha portato un cucciolo che mi è saltato subito addosso. Ho vissuto il lockdown come una convalescenza” – ha detto la cantante di Kobra.











