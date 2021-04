Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Figli? Un aborto spontaneo e poi…”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore, l’uomo che in quest’ultimo anno le ha fatto da pilastro non solo per via delle difficoltà legate al Covid ma anche perché la sua situazione era aggravata da un tumore al seno che ha dovuto combattere con intervento e relative cure. Claudio Rego e Donatella Rettore si sono conosciuti ne 1974 ad un concerto di Alan Sorrenti a Taranto ma dopo quel momento si sono persi di vista perché lui doveva partire per il servizio militare, solo al suo ritorno si sono ritrovati e non si sono più lasciati mettendo e non solo nella vita privata ma anche in quella lavorativa visto che proprio lui ha firmato molti dei suoi successi. Il matrimonio vero e proprio è arrivato solo nel 2005 e insieme ai loro cani hanno messo insieme la loro famiglia in quel di Castelfranco Veneto.

Claudio Rego, marito Donatella Rettore: “Mai avuto figli ma un aborto..”

Per Claudio Rego e Donatella Rettore non sono mai arrivati figli ma questo non è stato di certo un problema, non per lui che continua ad amarla sopra ogni cosa: “oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo di essere incinta incolpavo lo stress per i mesi saltati. Claudio mi ha aiutato molto”. Della vita privata di Claudio Rego non si sa molto anche se sappiamo che è un autore e musicista e marito ma mai padre anche perché dopo l’aborto hanno avuto paura di riprovarci e anche con l’adozione le cose non sono andate meglio per una burocrazia “troppo farraginosa”.

