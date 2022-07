Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ Lei: “abbiamo avuto una vita articolata”

Claudio Rego e Donatella Rettore: il primo incontro e…

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore nonché suo storico collaboratore. La coppia è felicemente innamorata da più di 40 anni e insieme hanno superato diversi momenti di difficoltà. Il primo incontro tra i due è stato nel 1977 in una sala di registrazione, ma all’inizio non è scattata una grande simpatia tra i due come ha raccontato la voce di Splendido Splendente e il Kobra: “ci incontrammo la prima volta in uno studio di registrazione e fu un incontro catastrofico… Dopo esserci quasi odiati, la seconda volta fu a un festival rock a Taranto e da allora abbiamo fatto coppia fissa”. Se il primo incontro non è stato dei migliori, i due si sono ritrovati qualche mese dopo al festival rock di Taranto e tra i due è scattata la scintilla. Un grande amore che ha spinto i due a sposarsi nel 2005.

Donatella e Claudio ci sono sempre stati l’uno per l’altra, nei momenti felici, ma anche in quelli tristi e di grande difficoltà come quando la Rettore ha perso un bambino. “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più” – ha detto la cantante a Domenica In.

Claudio Rego e Donatella Rettore: “Saremmo stati due genitori molto divertenti”

La vita di Claudio Rego e Donatella Rettore è stata, come per tutti, di alti e bassi. “Io e Claudio abbiamo avuto una vita articolata e divertente, fatta di momenti spettacolari e complicati” aveva detto Donatella a proposito di questa storia che dura oramai da più di 44 anni, accennando così a gioie come pure a dolori ma ammettendo che “ce l’abbiamo fatta fino ad adesso e ce la faremo anche in futuro” – ha detto la Rettore che in passato ha vissuto il dramma dell’aborto.

“Saremmo stati due genitori molto divertenti” – ha detto la Rettore parlando del figlio perso – “oggi dovevamo avere un figlio di 23 anni”. Un aborto che ha raccontato così: “mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi (…) Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”.











