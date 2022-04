Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ Lei: “ce l’abbiamo sempre fatta”

Claudio Rego è il marito di Donatella Rettore. La coppia è legata da tantissimi anni e insieme hanno superato tantissimi momenti di difficoltà. Proprio la diva del pop rock parlando del compagno ha rivelato: “sono sposata dal 2005, ma in realtà sono monogama dagli Anni Novanta oramai”. Non solo, parlando della lunga storia d’amore con il compagno Claudio ha confessato: “io e Claudio abbiamo avuto una vita articolata e divertente, fatta di momenti spettacolari e complicati”.

44 anni d’amore fatto sicuramente di alti e bassi, di momenti non semplici ma anche di attimi di gioia e felicità. Il primo incontro c’è stato nel 1977 come ha ricordato proprio l’interprete: “ci incontrammo la prima volta in uno studio di registrazione e fu un incontro catastrofico… Dopo esserci quasi odiati, la seconda volta fu a un festival rock a Taranto e da allora abbiamo fatto coppia fissa”.

Donatella Rettore: “io e Claudio Rego saremmo stati due genitori divertenti”

La storia d’amore tra Donatella Rettore e Claudio Rego prosegue a gonfie vele. La coppia è unita da più di 44 anni e durante un’intervista la cantante di “Kobra” e “Lamette” ha confessato che in passato ha perso un bambino durante una gravidanza. “Oggi dovevamo avere un figlio di 23 anni” ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair condividendo uno dei dolori più grandi della sua vita. “Saremmo stati due genitori molto divertenti” – ha ammesso la cantante che ha poi aggiunto – “da allora non è accaduto più”.

Il desiderio di un figlio c’è stato e anche a lungo, visto che la cantante ha confessato: “mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”. Che dire, nonostante l’assenza di un figlio Donatella e Claudio si amano alla follia!











