Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Niente figli, dopo un aborto spontaneo..”

Al fianco di Donatella Rettore, ormai da cinquanta anni, c’è l’amato marito Claudio Rego che ha sposato nel 2005. La loro è una lunga e intensa storia d’amore tenuta insieme dalla passione per la musica ma anche delle passioni che spesso condividono, un amore che li ha tenuti insieme anche quando lei, lo scorso anno, ha affrontato un tumore al seno e le relative cure. Proprio di recente, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Donatella Rettore ha parlato del suo matrimonio svelando come il rispetto e le passioni comuni siano al centro della loro relazione a cominciare dalla musica passando per cinema e viaggi e finendo agli animali. Proprio questa voglia di fare molte cose insieme ha solidificato il loro rapporto: “Il rispetto e le passioni. Anche se lui ne ha più di me”.

Domenica In/ Diretta e ospiti 18 aprile, Vaia: "Draghi sia condottiero e decida"

Claudio Rego, marito Donatella Rettore, chi è e cosa fa nella vita?

Ma dove è iniziata la loro storia d’amore? Claudio Rego e Donatella Rettore si sono conosciuti ne 1974 ad un concerto di Alan Sorrenti in quel di Taranto. Il loro primo incontro, però, non ha dato il via al loro rapporto visto che per un periodo si sono persi di vista per via della partenza di lui per il servizio militare. Al suo ritorno si sono ritrovati per non lasciarsi e da allora non si sono più lasciati mettendo insieme una coppia solida non solo nella vita ma anche nel lavoro, lui ha firmato molti dei suoi successi. Il matrimonio vero e proprio è arrivato solo nel 2005 e adesso vivono con i loro cani a Castelfranco Veneto. Per loro non sono mai arrivati dei figli anche se la Rettore ha avuto un aborto spontaneo. Della vita privata di Claudio Rego non si sa molto anche se sappiamo che è un autore e musicista e marito.

LEGGI ANCHE:

Alessio e Stefania, figlio morto e moglie Franco Gatti/ "Ha fatto una caz*ata.."Tumore al seno, malattia Donatella Rettore/ "Con la talassemia tutto più complicato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA