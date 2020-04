Claudio Rego, marito Donatella Rettore/ “Saremmo stati due genitori molto divertenti”

Da ben 43 anni, Claudio Rego è al fianco della cantante Donatella Rettore ed insieme ai loro tre cani – Orso, Lupo e Collins – stanno trascorrendo questa quarantena nonché il periodo di convalescenza della moglie a Castelfranco Veneto. L’ex coach di Ora o mai più, infatti, di recente ha dovuto subire due interventi per la rimozione di un tumore ed attualmente a prendersi cura di lei è proprio il marito Claudio, con il quale è impossibile litigare. Sempre a lui, la cantante ha rivolto il suo primo pensiero quando ha annunciato di doversi operare per la seconda volta al tumore: “Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora è già scosso di suo”, aveva scritto sui social. Tutto, fortunatamente, è andato per il meglio e Donatella ha potuto ricongiungersi al suo Claudio, al suo fianco dal 1977. Un amore che, come aveva avuto modo di spiegare la stessa artista in una precedente intervista a Domenica In, non le ha mai lasciato alcun rimpianto. Musicista e autore di canzoni, Rego in quella circostanza aveva ammesso: “La nostra è stata una vita molto articolata con momenti spettacolari, una vita decisamente entusiasmante, felice”.

CLAUDIO REGO, MARITO DONATELLA RETTORE: UN AMORE LUNGO 43 ANNI

Claudio Rega e Donatella Rettore si incontrarono la prima volta in uno studio di registrazione ma non fu quella l’occasione in cui intervenne tra loro il buon Cupido. Quell’incontro, anzi, come ebbe modo di raccontare lo stesso autore in una intervista a Mara Venier prima dell’emergenza Coronavirus, fu addirittura descritto come “catastrofico”. I due ebbero modo di ritrovarsi durante un Festival a Taranto, in Puglia, e da allora non si lasciarono più. “Hai volato più in alto di me, ma io ci ho sempre messo tutto quello che potevo per raggiungerti. Spero che avrai sempre la pazienza di aspettarmi nei tuoi voli, ce l’abbiamo fatta fino adesso e sicuramente ce la faremo anche in futuro”, aveva detto in una dedica d’amore rivolta alla moglie. Il desiderio di famiglia in lui, come nella moglie, non è mai mancato, ma a causa della malattia della Rettore – la talassemia – la coppia ha deciso di non rischiare. “Saremmo stati due genitori molto divertenti”.



