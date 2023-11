Claudio Roma “al Grande Fratello 2023 venivo ignorato, è stata dura”/ “Beatrice Luzzi vince su tutti”

Claudio Roma dopo il Grande Fratello 2023: “Venivo ignorato“

Claudio Roma è stato il primo eliminato del Grande Fratello 2023 e, pertanto, il pubblico non ha avuto modo di conoscere appieno la sua storia. La fulminea eliminazione dal gioco ha lasciato con l’amaro in bocca l’ex concorrente che, in un’intervista al settimanale Chi, non nasconde la delusione per non essere stato compreso dai suoi compagni di viaggio. “Ho cercato di andare d’accordo con tutti, di essere gentile, ma venivo ignorato“, ha ammesso con un velo di amarezza.

Il concorrente ha cercato di integrarsi nel gruppo, ma ha faticato a trovare comprensione a supporto: “È una vita che combatto con persone che hanno pregiudizi nei miei confronti e, quindi, ho cercato di pormi con molta umiltà. Ma nessuno si interessava a me, nessuno mi ha chiesto della mia vita, sembrava proprio che mi evitassero. E per me è stata molto dura perché non ho mai elemosinato attenzioni. Forse intuivano il mio carattere, mi vedevamo come un leone travestito da pecora e mi tenevano lontano per paura che mi mettessi al centro dell’attenzione“.

Claudio Roma promuove Beatrice Luzzi: “Vince su tutti, gli altri calcolatori“

Entrando invece nel dettaglio dei concorrenti rimasti in gioco al Grande Fratello 2023, Claudio Roma ha una visione molto chiara, a cominciare da Giuseppe Garibaldi: “Mi fa tenerezza, è un ragazzo che è uscito dal nido a 30 anni, non ha mai visto niente, fa cose che io facevo a 19 anni. A lui non importa di Beatrice Luzzi, avrebbe accettato le avance di qualunque donna“. Parlando invece di Vittorio Menozzi, svela: “Lo stimo molto, ma deve fare chiarezza e capire chi è veramente. Non ha reazioni, reprime le emozioni, ha una gran testa, ma mi sembra confuso“.

Parere negativo invece per Massimiliano Varrese: “È un attore in tutti i sensi, non certo da Oscar ma di sicuro più bravo di me e questo, forse, è il motivo per cui è ancora lì“. Roma, invece, spende parole d’elogio per Beatrice Luzzi: “Tanta roba, è una brava attrice, intelligente, una donna dominante“. Parlando del futuro del reality, si auspica che a vincere questa edizione possa essere proprio l’attrice: “Mi aspettavo un complimento: non sarebbe costato nulla, ma non l’ho mai ricevuto. L’unico me l’ha fatto Beatrice, mi ha detto che ho delle labbra stupende. Perché lei è una che, se vuole dire una cosa, la dice, mentre gli altri sono più calcolatori. Per questo Bea vince su tutti“.











