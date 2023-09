Claudio Roma, chi è nuovo concorrente Grande Fratello/ Signorini: “Sei diventato spacciatore…”

Chi è Claudio Roma, nuovo concorrente del Grande Fratello

Claudio Roma è il nuovo e ultimo concorrente del Grande Fratello. Il suo ingresso, però, è stato particolare, come la sua storia, che infatti Alfonso Signorini ha voluto affrontare in modo separato. “Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla e io l’ho presa“. Lo definisce il momento più basso della sua vita, anche perché sente di aver deluso i suoi genitori.

“Era l’ultima cosa che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito. Ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto“. Dopo la clip di presentazione, affronta la questione con Alfonso Signorini, che rivela senza giri di parole che problemi con la giustizia ha avuto Claudio. “Sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita“.

Claudio Roma e i problemi con la giustizia: il racconto al Grande Fratello

“Sei stato colto in flagranza di reato e sei finito qualche giorno in carcere, poi sei stato affidato ai servizi sociali“, ha proseguito il conduttore. Claudio Roma ha raccontato di essere rimasto 96 giorni a casa, poi ha continuato il percorso per oltre due anni. Ma ne è venuta fuori una persona nuova, di cui il 34enne può andare fiero. “Era giusto inquadrare la tua storia“, spiega Alfonso Signorini al Grande Fratello.

“Prendere la strada sbagliata per poi trovare la luce in fondo al tunnel: Claudio, l’ultimo concorrente a varcare la Porta Rossa questa sera, ha una storia importante alle spalle che presto ci racconterà”, la didascalia scelta dal reality per condividere il video di presentazione del nuovo concorrente.

