Claudio Roma choc contro Fiordaliso “qui non hai bisogno di niente, puoi andare a casa”/ Lite al GF 2023!

Grande Fratello 2023, Claudio Roma contro Fiordaliso

Le ultime ore nella Casa del Grande Fratello 2023 sono state decisamente roventi. Il gioco de “Il Più”, organizzato dalla produzione per mettere a confronto i concorrenti, ha scatenato furiose polemiche, in cui i protagonisti non si sono affatto risparmiati esprimendo l’uno il giudizio che ha dell’altro. Oltre allo scontro tra Letizia Petris e Grecia Colmenares, il gioco ha portato a galla una tensione ancora irrisolta tra Claudio Roma e Fiordaliso, che hanno dato vita ad una sfuriata in salone.

L’imprenditore rivela il motivo per cui ha nominato la cantante al precedente televoto: “Io ti ho nominata perché ho detto: ‘Qui tu non hai bisogno di niente, tu puoi andare a casa. Qui tutti hanno bisogno di un sogno, tu no“. La motivazione ha però scatenato l’ira della cantante, che difende la sua scelta di aver preso parte al reality: “Ma chi te l’ha detto? Chi te l’ha detto a te che io ho un sogno minore del tuo? Ma come ti permetti?“. La replica di Claudio è secca: “Perché tu hai il doppio dei miei anni!“.

Fiordaliso replica a Claudio Roma: “Tu non sai qual è il mio sogno“

Claudio Roma è finito nel mirino delle critiche, non solo del web, ma anche della stessa Fiordaliso, che ribatte: “Ma cosa c’entra? Allora vedi che ho fatto bene a votarti?“. Il riferimento all’età della cantante non è piaciuto nemmeno in Casa, con Massimiliano Varrese che ha fatto notare al coinquilino di non aver detto una cosa corretta. L’imprenditore torna dunque sui suoi passi, ma non cambia idea: “No, non deve passare questo messaggio, mi scuso. Però lei ha avuto tutto, nel tugurio l’ha detto lei. Ha detto: ‘Io dalla vita ho avuto tutto, sono apposto. Sono qua per un motivo’“.

Fiordaliso si è sentita ferita dalle parole del ragazzo, e difende il suo obiettivo, che l’ha portata a partecipare al Grande Fratello 2023: “Tu non sai qual è il mio sogno“. Roma cerca così di scusarsi e addolcisce i toni dello scontro: “Fiorda lo so, l’ho anche capito perché sei qua“. Tuttavia, l’uscita del concorrente è stata considerata una vera e propria caduta di stile da parte del web, che gli ha rivolto numerose critiche.

