Claudio Roma ha bestemmiato al Grande Fratello 2023?/ Il concorrente rischia la squalifica: ecco il video

GF, prima squalifica del reality show in arrivo? Cosa è successo

Tutti temevano che arrivasse questo momento, considerando l’operazione anti-trash instaurata da Pier Silvio Berlusconi. Quel giorno, almeno in apparenza, è arrivato: uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, il veterinario 34enne Claudio Roma, avrebbe bestemmiato in diretta e rischierebbe la squalifica.

Nell’audio sembra proprio che il concorrente usi un linguaggio non consono alle regole della casa più spiata d’Italia. Sebbene il sonoro sia poco chiaro e pulito, sembra proprio che il veterinario abbia detto “Dio...” e qualcos’altro prima. Per chi pensa che la squalifica sarebbe una punizione troppo severa, c’è da ricordare quella di Denis Dosio mandata via per aver detto: “Dio bo”. Insomma, questo potrebbe essere in assoluto il primo provvedimento disciplinare del Grande Fratello. Cosa succederà?

Raga vi prego… ha bestemmiato?

Sentite anche voi quello che ho sentito io?😅#GF #grandefratello pic.twitter.com/k8n7dWPo6f — Viva il trash (@vivailtrashhh) September 16, 2023

Claudio Roma, chi è il concorrente del GF che rischia la squalifica: “Diventato spacciatore”

Claudio Roma, nuovo concorrente del Grande Fratello, ha una vita molto complessa alle spalle che Alfonso Signorini ha voluto trattare separatamente: “Nella mia vita c’è stato un evento traumatico. Avevo 16-17 anni, a quell’età qualche strada sbagliata è facile prenderla e io l’ho presa” afferma il veterinario 34enne.

“Era l’ultima cosa che si meritavano da me. Ho pagato caro, ma mi è servito. Ho fatto servizi sociali e volontariato, mi ha cambiato tanto” confessa. Poi è il conduttore a prendere la parola rivelando il passato del gieffino: “Sei diventato spacciatore per un brevissimo periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato e sei finito qualche giorno in carcere, poi sei stato affidato ai servizi sociali”.











