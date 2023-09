Claudio Roma: “In tugurio mi ero aperto, in Casa…”/ Lo sfogo del primo eliminato al Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Claudio Roma é il primo eliminato

Claudio Roma é il primo eliminato dalla competizione del Grande Fratello 2023 e non lesina una reaction a caldo, a margine dell’uscita dal reality show. Accade dopo il gossip che lo ha visto, nei giorni precedenti all’eliminazione, protagonista di un duro sfogo contro il Grande Fratello 2023 -in cui lui contestava alla produzione del reality l’appellativo di “ex spacciatore” nella clip di presentazione.

L’uscita di scena dal Grande fratello 2023 si é decretata con i risultati del televoto, che ha chiamato i telespettatori ad una scelta tra i nominati, come accaduto alla 5a puntata del 25 settembre 2023. Occasione in cui, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity, il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto di Grande fratello 2023, sulla base dei voti dell’occhio pubblico pervenuti al primo televoto ad eliminazione certa. Gli stessi hanno dato per eliminato dal gioco, in quanto il meno votato per il salvataggio, Claudio Roma. E il gieffino uscente, dal passato piuttosto difficile, intanto rilascia delle dichiarazioni post-Grande fratello 2023, che fanno ora rumore sui social, nel web.

La reaction del primo eliminato di Grande fratello 2023

“Mi sono aperto tardi, in Tugurio

mi ero aperto, in Casa, invece, ho avuto un blocco totale. Mi dispiace non essermi fatto conoscere e di non esser venuto fuori come speravo -fa sapere Claudio Roma, rispetto alla sua eliminazione e il percorso intrapreso nel soggiorno del reality show televisivo-. Sto bene, posso dire che sto bene perché avevo metabolizzato che potessi uscire anche stasera.. per come son fatto io di carattere non sono riuscito subito a integrarmi coi ragazzi”. Insomma,il giovane ammette che si sarebbe aspettato il verdetto schiacciante dell’eliminazione.

Claudio Roma, in definitiva primo eliminato dal Grande fratello 2023 di Alfonso Signorini, era finito al televoto per la quinta puntata di gioco in corsa con Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli e Vittorio Menozzi.

Intanto, tra i gieffini in gioco Anita Olivieri si direbbe a rischio, per la richiesta nel web di un provvedimento disciplinare…











